Gouvernement Legault: du doute à la perte de confiance

Depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement de la CAQ, une majorité de Québécois a été agréablement surprise par la capacité de la nouvelle équipe à réaliser des engagements parfois contestables sans trop faire de vagues. Au même moment, nous assistions à un vent de contestation peu enviable dans la province voisine à cause d’un Doug Ford aux allures de politicien amateur, rustre et mal inspiré.

Bien sûr, la marge de manoeuvre disponible au Québec a largement facilité le travail du gouvernement Legault. Il n’empêche que le premier ministre a réussi à faire taire ceux qui le disaient têtu et très conservateur. À tel point que l’opposition, tant libérale que solidaire ou péquiste, éprouvait jusqu’à récemment beaucoup de difficulté à lui trouver des failles assez profondes pour ébranler sa crédibilité.

Or, la cascade de mauvaises décisions prises au cours des derniers jours a mis fin de façon abrupte à cette lune de miel pour faire place au doute. On parle évidemment de la réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), dont très peu de gens connaissaient l’existence, mais aussi de cette autre décision inéquitable de restreindre le retour du tarif unique en services de garde aux seuls parents, déjà privilégiés, ayant accès à une garderie subventionnée.

Tous ont félicité le premier ministre d’avoir rapidement réagi en retirant le projet de réforme du PEQ. Mais contrairement à ce que l’on a pu croire sur le coup, les événements de la semaine dernière marquent peut-être un moment décisif qui pourrait teinter la perception que nous avons du processus décisionnel au sein du gouvernement Legault. Un peu comme la banale affaire des costumes traditionnels portés par la famille Trudeau lors de son voyage en Inde est venue confirmer la faiblesse du jugement du premier ministre canadien.

Comment, en effet, est-il possible qu’un ministre du gouvernement Legault puisse annoncer une réforme aussi importante et délicate que celle de l’immigration sans avoir consulté les milieux universitaires et d’affaires ? Par quel processus cette réforme est-elle passée avant d’aboutir ? Comment le Conseil des ministres et le premier ministre lui-même ont-ils pu être tenus si longtemps dans l’ignorance des tenants et aboutissants de ce projet ?

La même question vaut dans le cas de la décision concernant les tarifs en garderie, que le ministre des Finances a été incapable de justifier lors des nombreuses entrevues accordées au lendemain de la présentation de son mini-budget.

Ce doute quant au sérieux du processus décisionnel au sein de ce gouvernement s’étend maintenant à d’autres décisions prises récemment, mais dont l’annonce n’avait pas suscité de contestation sérieuse. Comment en est-on venu à modifier le mandat d’Investissement Québec ? Le ministre Fitzgibbon est-il seul grand « penseur » de cette réforme lancée grâce à l’appui inconditionnel du premier ministre ? Et cette autre décision de suspendre pour cinq ans les pouvoirs de la Régie de l’énergie malgré l’opposition, encore une fois, des milieux d’affaires et des associations de consommateurs, sur quoi s’appuie-t-elle ?

Quant à la transformation des commissions scolaires en centres de services, a-t-elle au moins fait l’objet d’analyses détaillées, accompagnées de scénarios organisationnels solides, avant de franchir l’étape de l’adoption par le Conseil des ministres ? Au fait, ce Conseil des ministres a-t-il seulement eu l’occasion de discuter à fond des nombreuses réformes qui lui ont été proposées depuis six mois, ou tous ces changements sont-ils restés l’affaire exclusive des ministres responsables et du chef de cabinet du premier ministre ?

Gouverner est une tâche difficile qui exige la mise en place de mécanismes de consultation et de réflexion, la production d’analyses socioéconomiques et d’études d’impacts, dont un parti d’opposition n’a pas besoin pour séduire l’électorat. Mais voilà, la Coalition avenir Québec n’est plus un parti d’opposition.

Si M. Legault a eu raison de confier des mandats stratégiques à des hommes et à des femmes en qui il avait confiance, il se devait du même coup de les forcer à se doter de mécanismes de gouvernance dignes de ce nom.

Après un an de pouvoir sans trop d’erreurs visibles à l’oeil nu, on se demande si ce gouvernement n’a pas seulement profité de la chance du débutant. Chose certaine, le doute est là et, malheureusement, en politique il n’y a qu’un pas vite franchi du doute à la perte de confiance. Ce pas, M. Legault peut encore l’éviter, pourvu qu’il s’impose à lui-même et qu’il exige des membres de son équipe beaucoup plus de rigueur dans la façon de gouverner.