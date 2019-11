Catherine Dorion: faire parler de soi

Dans le monde politique à Québec, deux débats ont monopolisé l’attention et défrayé la manchette cette semaine : le premier, sur le sort réservé aux étudiants étrangers par le gouvernement Legault et le second, sur le respect du décorum à l’Assemblée nationale qu’une parodie halloweenesque, orchestrée par la députée de Québec solidaire Catherine Dorion a déclenché. On conviendra facilement que l’importance du premier enjeu l’emporte sur l’intérêt anecdotique du second.

La photo sur laquelle l’élue de QS apparaît au Salon rouge costumée en députée écourtichée à talons aiguilles était un acte d’« autodérision », a-t-elle expliqué. Mais bien des députées, même parmi celles qui n’éprouvent pas d’antipathie particulière pour l’élue anticonformiste, ont été outrées. Elles y ont vu, non pas de l’autodérision, mais bien de la dérision, un jugement méprisant sur les femmes politiques qu’elles sont. À la suite d’une plainte de la whip libérale, le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, a exigé que la photo, prise en contravention des règles, soit retirée de l’espace public. Évidemment, la photo, virale, est toujours disponible.

Catherine Dorion est une artiste, une comédienne et une autrice qui possède d’indéniables talents de communication. Cette photo et le flot de réactions qu’elle a suscitées lui ont valu d’être réinvitée à Tout le monde en parle, un exploit pour une simple députée.

Jeudi, avant la période de questions, des élues se sont opposées à ce que la députée de Taschereau, revêtue d’un coton ouaté rouge qu’elle avait déjà porté au Salon bleu auparavant, participe aux débats. La colère est bien mauvaise conseillère : l’élue solidaire, qui a quitté l’enceinte, est maintenant dépeinte comme une victime par son parti. Sa collègue, Christine Labrie, porte-parole en matière d’« intimidation », a maintenant « du mal à regarder [ses] collègues dans les yeux », des élus qui tentent « d’ostraciser ceux et celles qui ne se conforment pas parfaitement aux codes de l’élite ».

L’Assemblée nationale est une institution reposant sur la tradition et, en ce sens, elle est extrêmement conservatrice. Son décorum peut paraître suranné, ses règles sont sans doute à revoir. Mais elle est une représentation, un théâtre, en quelque sorte, où une forme de décorum sera toujours de mise. Gageons que Catherine Dorion, grande gagnante de cette superficielle course à la visibilité, en est parfaitement consciente.