Étudiants étrangers: refaire ses devoirs

Après avoir laissé son ministre Simon Jolin-Barrette se montrer implacable, François Legault a finalement compris toute l’insensibilité, et surtout la froide amoralité, qu’il y avait de priver les étudiants étrangers de l’admission accélérée à titre d’immigrants qui leur avait été promise par le truchement du Programme de l’expérience québécoise (PEQ). L’État québécois rompait ainsi avec l’engagement tacite qu’il avait pris envers eux. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’idées même si, pour un gouvernement, la manoeuvre peut s’avérer douloureuse.

En vertu d’une forme de droit acquis, les étudiants étrangers déjà présents sur le territoire québécois auront le droit de recourir, une fois leur diplôme en poche, à la procédure rapide du PEQ même s’ils n’étudient pas dans l’une des 218 disciplines répertoriées dans une liste produite mardi par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) avec le concours de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Pour ceux qui débarquent après le 1er novembre, les nouvelles restrictions s’appliquent. Bon an, mal an, environ 5000 étudiants étrangers se prévalent du PEQ.

Au-delà de cet aménagement, c’est l’ensemble de la décision sur le PEQ que le ministre doit revoir. Le gouvernement n’a pas fait la démonstration que le PEQ présentait des failles. Cette voie privilégiée permet de recruter des immigrants bien formés, bien intégrés, parlant français et occupant un emploi.

En fait, le gouvernement caquiste subit les conséquences d’une faute originelle commise par la Coalition avenir Québec en campagne électorale : celle d’avoir promis d’abaisser les seuils d’immigration de 50 000 à 40 000 admissions, tout en s’engageant à instaurer un nouveau système de sélection des immigrants dénommé Arrima.

Ainsi, l’an prochain, le Québec accueillera un maximum de 15 000 travailleurs qualifiés sur le total de 25 000 immigrants qu’il sélectionne. Or le PEQ, si rien n’est fait, peut fournir 10 000 des 15 000 travailleurs qualifiés prévus, si on tient compte des travailleurs étrangers temporaires qui peuvent accéder à cette voie rapide. Ce qui complique aussi les choses, c’est qu’il existe un « inventaire » de 46 000 détenteurs d’un certificat de sélection du Québec (CSQ) qui attendent d’Ottawa leur statut de résident permanent. Le système est complètement engorgé, ce qui empêche le déploiement du système Arrima. La réduction des seuils d’immigration aggrave cet engorgement tandis que la rareté de main-d’oeuvre affecte plusieurs régions.

Dans ce contexte, le mieux aurait été de maintenir, à tout le moins, les anciens seuils afin de se débarrasser plus rapidement des inventaires et de mettre en oeuvre Arrima. Pour des raisons strictement politiques, le gouvernement Legault s’en tient à une promesse dont le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle ne convient pas aux circonstances. Tout ce que le ministre Jolin-Barrette a trouvé, c’est de réduire le nombre d’étudiants étrangers qui immigrent et s’établissent surtout dans les grands centres, puisque les grandes universités s’y trouvent, pour que le MIFI puisse sélectionner quelques milliers de travailleurs qualifiés destinés aux entreprises en région.

Le milieu de l’enseignement supérieur a décrié la décision du gouvernement, la possibilité de se prévaloir du PEQ étant un incitatif efficace pour attirer les étudiants étrangers. Avec l’exclusion de nombre de disciplines du PEQ, moins de 15 % des étudiants étrangers inscrits à la maîtrise le seraient dans un programme qui donne droit à l’admission rapide.

Pour un gouvernement qui se dit sensible aux arguments économiques, il semble faire peu de cas des retombées que génère au Québec l’accueil de 70 000 étudiants étrangers. Surtout, il semble peu conscient que les universités, ici comme ailleurs — société du savoir oblige —, comptent sur l’apport des meilleurs talents étrangers pour assurer leur rayonnement et leur qualité. Plus que jamais, le savoir s’internationalise. Pour les cégeps en région également, malgré l’appréciation négative du premier ministre, la venue d’étudiants étrangers repousse leur déclin.

Depuis l’annonce controversée, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, est resté passif. Il est bien possible qu’il ne pourra le rester longtemps. Et compte tenu du rôle que les universités et des cégeps jouent dans la capacité d’innovation du Québec, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, devrait aussi se manifester.