Fuite chez Desjardins: plus rien comme avant

Le président de Desjardins, Guy Cormier, a révélé, vendredi, que ce ne sont pas 2,7 millions de membres de l’institution financière qui furent les victimes d’un vol de leurs renseignements personnels, mais bien la totalité de ses membres, soit 4,2 millions de personnes.

Comme l’écrivait La Fontaine dans sa fable Les animaux malades de la peste, « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Tous égaux dans le malheur, pourrait-on ajouter, ce qui, dans un sens, correspond à l’esprit qui peut animer le mouvement coopératif dans les circonstances, mais ce qui ne peut apporter une quelconque consolation.

Desjardins n’avait aucune idée que ce vol de renseignements personnels, commis présumément par un simple employé de l’institution, avait fait davantage de victimes. Guy Cormier a indiqué que c’est la Sûreté du Québec qui l’avait informé jeudi du nouveau décompte et non pas les services de sécurité informatique de Desjardins.

Tout comme les autres victimes, ces membres auront accès, gratuitement et pendant cinq ans, à un service de surveillance et d’alerte de leur dossier de crédit fourni par la filiale canadienne de la société américaine Equifax. Au dire de Desjardins, Equifax serait en mesure de répondre à la demande et, après quelques bavures, elle pourrait même le faire en français. Surtout, Desjardins offre sa propre protection à ses membres : pour leurs avoirs qui lui sont confiés et leurs transactions financières. Les transactions visant d’autres institutions financières ne sont pas protégées, mais Desjardins rembourse certains frais engagés pour remédier à une usurpation d’identité. La vulnérabilité de Desjardins et l’ignorance dont le mouvement a fait preuve relativement à ce qui se passe en ses murs soulèvent bien des questions. « Le risque zéro n’existe pas », a répété son président. Osons tout de même espérer que l’institution a eu sa leçon.

Le gouvernement Legault a l’intention de présenter cet automne un projet de loi pour encadrer les agences de crédit : c’est loin d’être suffisant. Un autre projet de loi est en préparation afin de revoir en profondeur la loi sur la protection des renseignements personnels. Guy Cormier a lui-même plaidé pour l’abandon des numéros d’assurance sociale, un système dépassé, et l’instauration d’une identité numérique. Les partis d’opposition voudraient qu’une commission parlementaire examine ces enjeux. Compte tenu des préoccupations de millions de Québécois, un tel exercice s’impose.