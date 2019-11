Changements climatiques: mainmise sur l’assiette au beurre

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, a présenté, jeudi, le projet de loi 44 qui abolit le Conseil de gestion du Fonds vert et le remplace par le Fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC), tout en éliminant l’organisme Transition énergétique qu’avale le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN).

Grâce à ce projet de loi, Benoit Charette met en oeuvre les changements qu’il a annoncés en juin quant à la « gouvernance » du Fonds vert et de la transition énergétique. On se rappellera qu’en 2014, le Commissaire au développement durable avait sonné l’alarme sur la gestion du Fonds vert. Par la suite, en 2017, le gouvernement Couillard mettait sur pied le Conseil de gestion du Fonds vert pour examiner, avec une certaine indépendance, les dysfonctionnements de ce fonds. Le Conseil avait produit un rapport dévastateur : plus de la moitié des projets subventionnés et commandés par divers ministères avaient eu peu d’effet, ou pas du tout, sur la réduction des gaz à effet de serre (GES). Le Fonds vert reçoit environ 1 milliard de dollars par an, à partir principalement d’une ponction évaluée à 4 cents le litre d’essence.

En vertu du projet de loi 44, le ministre de l’Environnement assure la cohérence de l’action gouvernementale en matière de lutte contre les changements climatiques. Il devra être consulté sur les mesures, élaborées par les autres ministères, qui pourraient avoir un effet sur cette lutte et peut de lui-même donner son avis à ses collègues ou à des organismes publics sur des projets qui pourraient être contraires aux objectifs énoncés dans une éventuelle politique-cadre sur les changements climatiques. Bref, le ministre de l’Environnement, qui, depuis toujours, ne pèse pas lourd face à ses collègues des ministères à vocation économique, en mènera un peu plus large. Innovation valable, il sera conseillé par un comité consultatif, formé par une majorité de scientifiques, qui lui fournira des conseils qui seront rendus publics. Les membres du comité sont toutefois nommés par le ministre.

Quant à la gestion du nouveau FECC, elle est assumée par le ministre, qui approuve chacun des projets soumis par ses collègues. C’est le Commissaire au développement durable, qui relève du Vérificateur général, qui agira comme un garde-fou en produisant un rapport annuel sur l’administration du FECC.

C’est la seule amélioration par rapport à la gestion du Fonds vert. En supprimant le Conseil de gestion, on remet les clés du coffre au seul ministre.

L’abolition de Transition énergétique Québec (TEQ) est une aberration. Cet organisme relève ultimement du MERN, mais il est doté d’un conseil d’administration, ce qui le protège de l’arbitraire politique et lui permet de fonctionner de façon légère. Il faut rappeler les origines de TEQ : le gouvernement libéral avait créé l’Agence d’efficacité énergétique, un organisme indépendant, puis l’Agence avait été abolie pour devenir un bureau au sein du ministère. Comme ce bureau était inefficace en raison des lourdeurs inhérentes à la prise de décision dans un ministère, le gouvernement libéral a créé à nouveau une agence indépendante, TEQ, dont la performance sur le terrain est reconnue. On revient ainsi à la case départ et on confie la gestion des programmes d’efficacité énergétique au ministre responsable d’Hydro-Québec et du gaz naturel. D’ailleurs, Jonatan Julien ne manque jamais une occasion de mentionner que le gaz naturel est une formidable source d’énergie de transition.

Il faut comprendre que les subventions versées par le FECC (ou le Fonds vert) et par TEQ sont source de visibilité pour le parti au pouvoir. Ce sont des milliards de dollars qui soutiennent des centaines de projets dans toutes les régions du Québec. Tant Benoit Charette que Jonatan Julien voient dans cette manne un moyen de propulser le développement économique du Québec.

Avec le projet de loi 44, on revient à une gouvernance qui laisse le pouvoir politique décider des projets censés réduire les GES. Or ce sont des ministres qui ont signé le gaspillage de milliards de dollars du Fonds vert. C’est un ministre de l’Environnement qui a décidé que le Fonds vert devait servir, par exemple, à subventionner l’oléoduc d’Ultramar ou des conduites de gaz naturel d’Énergir.

Ainsi, le pouvoir politique remet les mains dans l’assiette au beurre, mais avec un peu plus de transparence qu’auparavant. Il faut avoir une confiance inébranlable dans le principe de responsabilité ministérielle : si le ministre faillit à la tâche, il en assumera les conséquences. C’est un beau principe, mais nous cherchons encore qui a reconnu sa responsabilité dans les déboires du Fonds vert et en a payé le prix politique.