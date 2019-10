Baghdadi meurt, le groupe EI demeure

L’assassinat d’Oussama ben Laden par un commando américain en mai 2011 à Abbottabad, au Pakistan, n’aura empêché ni al-Qaïda de prospérer ni le groupe État islamique d’émerger. Pavoiser devant la mort du chef du groupe EI, Abou Bakr al-Baghdadi, comme le fait Donald Trump, c’est encore réduire la politique étrangère des États-Unis à un fait d’armes. Qui sait si, en l’occurrence, le simplisme superlatif que ce président apporte au débat (« C’était comme regarder un film… ») ne contribuera pas à mettre en exergue l’impasse que constitue la militarisation de la politique étrangère américaine ?

Que la mort de Baghdadi dans la nuit de samedi à dimanche près d’Idlib, en Syrie, porte dans l’immédiat un coup dur à l’organisation terroriste, cela est incontestable, d’autant que son successeur présumé aurait à son tour été tué le lendemain. Pour autant, il n’est pas difficile de concevoir que ce coup résonnera de manière à doper, plutôt qu’à affaiblir, le pouvoir de nuisance dont le groupe EI continue de disposer.

Le fait est que le groupe EI, sans calife ni califat, est une organisation, une hydre dont la structure est très décentralisée. Sa déroute territoriale à partir de juillet 2017, avec la reprise de Mossoul, en Irak, n’a pas empêché ses « filiales » de commettre depuis un an un grand nombre d’attentats tous plus meurtriers les uns que les autres, depuis l’Afghanistan jusqu’au Sri Lanka en passant par Strasbourg et Le Caire. En Irak, malgré la victoire sur l’ennemi dont se gargarisent l’armée et le gouvernement, les autorités ont vent plusieurs fois par semaine d’attaques contre des villages et de maires assassinés pour leur refus de collaborer avec le groupe EI, relève le New York Times.

Le groupe État islamique n’est peut-être plus que l’ombre de lui-même, mais il reste qu’un récent rapport du Pentagone évaluait que l’organisation disposait encore de 14 000 à 18 000 combattants en Irak et en Syrie, dont quelque 3000 étrangers. Le groupe EI « se ressaisit » en Syrie et « a renforcé ses capacités d’insurrection » en Irak, affirmait le rapport, contredisant, ce qui se produit souvent, les tweets triomphants et vociférateurs de M. Trump.

La politique étrangère de ce président est un capharnaüm d’incohérences et de contradictions — si tant est qu’on puisse même parler de politique étrangère. Et cette histoire vient à nouveau le démontrer.

M. Trump voudrait que la mise hors d’état de nuire de Baghdadi lui soit politiquement bénéfique alors que lui pend au bout du nez un vote de destitution à la Chambre des représentants en rapport avec l’affaire ukrainienne. S’il y a soulagement, il ne sera que momentané, à en juger par les huées qui ont accueilli le président dimanche soir lors d’un match de la Série mondiale de baseball à Washington.

Il se trouve d’ailleurs que, si le raid a réussi, c’est moins grâce au président que malgré lui, au vu de la décision prise début octobre par M. Trump de donner son feu vert à la Turquie du président Erdogan pour une offensive en Syrie contre les Kurdes. La chronologie que le New York Times, encore lui, faisait lundi matin des événements est parlante. Retirant les troupes américaines dans le nord-est de la Syrie pour laisser le champ libre à Ankara, M. Trump a sérieusement compliqué le travail des militaires qui préparaient l’opération d’assassinat ciblé dont il était du reste au courant depuis l’été dernier. Aurait-il voulu mettre des bâtons dans les roues des services de renseignements qu’il n’aurait pas agi autrement. Cherchez l’erreur.

Encore heureux pour lui que les forces kurdes aient jugé qu’il était dans leur intérêt de travailler avec la CIA, même après qu’il les eut sacrifiées aux Turcs. Il appert que leur collaboration sur le terrain a été cruciale pour le repérage de Baghdadi.

La seule logique, au demeurant fragile, à la « politique étrangère » de M. Trump au Proche-Orient repose sur sa volonté de sortir à tout prix les États-Unis de ses forever wars. Le comment ne lui importe guère. Cela laisse à ses amis, nommément l’Arabie saoudite et la Russie (mais quelle dette a-t-il donc auprès de Poutine pour se montrer aussi déférent ?), tout comme à ses ennemis — la Syrie et l’Iran — le loisir de se perpétuer en toute impunité. Ce salmigondis d’États corrompus, injustes et armés jusqu’aux dents fait que le Proche-Orient demeurera un terreau fertile pour le groupe EI.