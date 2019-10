Motion sur la catalogne: le PLQ s’égare

Ainsi donc, à l’Assemblée nationale cette semaine, les libéraux ont bloqué une motion déplorant la « violence institutionnelle » dont a fait preuve l’État espagnol en condamnant neuf leaders indépendantistes catalans à des peines de prison de 9 à 13 ans pour avoir organisé un référendum d’autodétermination et participé à une déclaration symbolique d’indépendance.

Présentée par le député de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois et appuyée tant par les élus caquistes que péquistes, la motion réitérait « un appel à la négociation afin de trouver une solution politique, démocratique et pacifique au conflit actuel. »

Le libellé avait fait l’objet lundi et mardi de multiples échanges entre les partis.

En 2017, l’Assemblée nationale avait voté à l’unanimité une motion déplorant « l’attitude autoritariste » du gouvernement espagnol qui avait violemment réprimé les foules lors du référendum en Catalogne, tout en perturbant le vote. Les libéraux sous Philippe Couillard n’avaient pas tergiversé.

Mais aujourd’hui, les libéraux se montrent pusillanimes. Le leader parlementaire de l’opposition libérale, Marc Tanguay, a affirmé qu’il s’agissait « d’un dossier très délicat » qui touche une décision d’un tribunal d’un pays démocratique, membre de l’Union européenne. Lors du référendum, c’était la garde civile et les forces de police que Madrid avait envoyées pour mater les électeurs catalans ; aujourd’hui, il s’agit d’une décision d’un tribunal. Aux yeux des libéraux, c’est toute une différence.

Il faut tout de même rappeler que c’est une décision d’un tribunal espagnol qui, en 2010, a jugé inconstitutionnels quatre articles essentiels du statut d’autonomie octroyé en 2006 à la Catalogne. C’est cette décision ultralégaliste — une Constitution, ça s’interprète et même, ça se change — qui a mené à la montée du mouvement indépendantiste catalan. Pour certains juges des cours espagnoles, Franco n’est pas tout à fait mort.

Il faudrait donc faire semblant de rien et considérer que les peines démesurées imposées à des dirigeants politiques dûment élus ne sont pas un moyen d’écraser pour de bon la volonté politique du peuple catalan et d’annihiler toute prétention à son droit à l’autodétermination.

En pinaillant comme ils l’ont fait, les libéraux ne semblent pas se rendre compte qu’ils affaiblissent la signification de la motion, si tant est qu’elle soit reprise et qu’ils l’approuvent. C’est certes un message de pleutres à envoyer à un peuple ami, avec lequel le Québec entretient des relations directes avec son bureau à Barcelone, un peuple qui, lui, montre du courage.

Les libéraux ne se rendent pas compte aussi qu’ils affaiblissent la position du Québec puisque la situation des deux petites nations présente des similitudes. Les Catalans sont divisés : les indépendantistes ne formeraient pas la majorité — alors, pourquoi avoir empêché manu militari les électeurs de voter au référendum ?, peut-on se demander — mais une majorité favorisait l’obtention d’un véritable statut autonome. Les Québécois également sont divisés : les souverainistes sont minoritaires, mais nombre de fédéralistes ont déjà réclamé ou réclament encore une forme de statut particulier pour la nation. Dans les deux cas, le pouvoir central leur a servi une fin de non-recevoir. La comparaison s’arrête là puisque le malheur des uns ne peut ressembler au confort et à l’indifférence des autres. Et bien qu’ils poursuivent les mêmes fins — l’unité du pays —, Ottawa n’est pas Madrid.

Les libéraux affaiblissent la position du Québec au moment où le gouvernement fédéral conteste le droit du Québec de choisir son statut politique. Allié de Keith Henderson dans le but d’invalider des pans de la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et les prérogatives du peuple du Québec, le gouvernement fédéral, qui prend ses aises avec le renvoi de la Cour suprême sur la sécession, plaide le fait que l’indépendance ne peut se réaliser sans une modification constitutionnelle qui requiert l’approbation du fédéral et de sept provinces représentant au moins 50 % de la population, ou pire, leur unanimité. Bref, que l’indépendance est impossible. C’est la loi sur la clarté tout crachée, cette oeuvre de Stéphane Dion qui se veut un moyen ultralégaliste de mettre un verrou sur les choix politiques du peuple québécois, sa liberté « d’assumer son destin », comme dirait Robert Bourassa.

Les libéraux, qui tentent laborieusement de s’appliquer un vernis nationaliste, envoient un message contradictoire. On ne sait quels objectifs politiques ils poursuivent en bloquant une motion qui dénonce les abus d’un État central et qui va dans le sens du droit des nations à l’autodétermination. Gabriel Nadeau-Dubois a raison de dire que les libéraux sont déboussolés. Il est vrai qu’ils sont privés de chef, mais ce n’est pas une raison pour se comporter comme une poule sans tête.