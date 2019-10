Le parcours sera difficile pour Scheer

Il s’en est fallu de peu pour que la carrière politique de Justin Trudeau prenne fin abruptement. Le costume de chef de l’opposition officielle ne lui aurait pas été prêté bien longtemps par ses troupes. La formation d’un gouvernement minoritaire libéral repousse ce scénario.

Justin Trudeau a gaspillé une conjoncture favorable, avec une économie qui tourne rondement, aux mains d’un adversaire de transition, Andrew Scheer, à qui on donnait peu de chances de succès il y a quelques mois à peine.

M. Trudeau a bien failli se couler lui-même, avec l’accumulation des casseroles (SNC-Lavalin, les blâmes du commissaire à l’éthique, le blackface, etc.) et une gestion trop prudente de sa campagne. Le bilan de son gouvernement est pourtant enviable si l’on gomme sa passion des costumes et son multiculturalisme effréné.

Les électeurs lui ont reconnu une stature de premier ministre qui fait défaut au chef conservateur. C’est peut-être là la seule véritable leçon de cette proverbiale sagesse que les analystes prêtent aux électeurs.

La réélection d’un gouvernement libéral minoritaire n’est pas de mauvais augure pour le Québec, bien au contraire. Le scrutin a confirmé le recul du Nouveau Parti démocratique (NPD) au « statut pré-Layton » de son développement. La montée du Bloc québécois, qui obtient plus de 30 sièges, s’est faite aux dépens de la formation de Jagmeet Singh au Québec.

Yves-François Blanchet récolte ce qu’il a semé. Le chef bloquiste a mené une campagne propre, digne, sans animosité. À lui maintenant de défendre les intérêts du Québec et de se rappeler que les valeurs progressistes, la lutte contre les changements climatiques, le respect des compétences provinciales sont tout aussi importants que les questions de laïcité. Les revendications du Québec seront bien entendues avec l’émergence confirmée de cet axe caquiste-bloquiste. Justin Trudeau ne sera pas en mesure d’ignorer les demandes du Québec avec un statut aussi précaire que le sien.

Les conservateurs sont en voie de passer de 95 à près de 120 circonscriptions, mais il s’agit d’un mince prix de consolation. Ce résultat ne saurait masquer le fait qu’Andrew Scheer ne séduit guère hors de la famille naturelle conservatrice. Son potentiel de croissance est pour ainsi dire limité.

Il s’est acharné contre Justin Trudeau, le traitant de menteur à la moindre occasion, dans une campagne sale au cours de laquelle il n’a pas été en mesure de persuader les électeurs qu’il avait une vision d’avenir pour le Canada.

Dans la dernière ligne droite, il a confondu l’ombre et la proie en gaspillant sa crédibilité dans une initiative visant à discréditer le Parti populaire du Canada (PPC) de Maxime Bernier et à brandir l’épouvantail de la souveraineté pour freiner la progression du Bloc.

Les conservateurs offrent une vision du monde rejetée sans ménagement en 2015. Le réchauffé servi par le chef Scheer ne passe pas plus en 2019. Sont-ils prêts à accepter cette cruelle réalité ?

M. Scheer ne sera pas en position d’exercer le rôle d’influenceur dans les dynamiques délicates et les jeux d’équilibre qui marqueront la 43e législature. Un déclenchement précipité des élections le ramènera à la case départ, avec ce déficit de vision bien visible pour ses adversaires et les électeurs. Il a raté sa seule vraie chance de devenir premier ministre.

Le NPD sera nettement mieux placé que les conservateurs — et volontaire — pour faire les compromis nécessaires à la survie du gouvernement. Le vent de droite manquera de souffle, finalement.