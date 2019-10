Ainsi, donc, la Cour suprême espagnole a remis le feu aux poudres lundi en condamnant neuf leaders indépendantistes catalans à des peines de prison démesurément sévères pour avoir organisé le référendum d’autodétermination « illégal » du 1er octobre 2017 et participé à la déclaration unilatérale d’indépendance qui a suivi. Les ressorts de l’État de droit se sont appliqués « en toute transparence », dixit Madrid, mais de quel État de droit parle-t-on exactement dans un contexte où la culture politique espagnole continue d’être polluée par des relents de franquisme ? Dans un contexte où, pendant près de dix ans, l’ancien gouvernement conservateur du Parti populaire (PP) de Mariano Rajoy aura laissé pourrir la situation et sera resté figé dans une posture ultralégaliste de déni de la question catalane ?

À prononcer des sentences exemplaires pour « sédition » de 9 à 13 ans de prison, destinées en clair à intimider le mouvement indépendantiste, la Cour suprême se trouve ici à projeter l’image d’une justice qui pèche sans scrupule par partialité — d’autant que ces sentences se superposent à la colère qui était déjà grande en Catalogne de voir ces leaders politiques maintenus en détention préventive depuis près de deux ans. Une lecture que les forces indépendantistes n’allaient pas se priver de faire mousser pour se redonner de l’allant et secouer un état certain d’essoufflement et de confusion.

Il vaut la peine de redire que les manifestations pro-indépendance des dernières années auront été pour l’essentiel pacifiques. Espérons qu’elles le restent et qu’elles restent massives, alors que des marches convergent sur Barcelone en vue d’un rassemblement immense, vendredi. La rage qui s’est exprimée depuis lundi en débordements violents peut se comprendre dans une certaine mesure, mais elle est peu utile à la cause. L’État espagnol ne demande pas mieux que d’utiliser ces scènes de guérilla urbaine et cette radicalisation pour discréditer l’ensemble du mouvement indépendantiste.

C’est dire quand même combien le sentiment d’aliénation est aujourd’hui grand parmi les Catalans quand on entend des manifestants scander : « Faisons de la Catalogne un nouveau Hong Kong ! » Comme si, au-delà de la mobilisation populaire que ce slogan appelle, le rapprochement entre la dictature chinoise et la démocratie espagnole tenait la route.

On ne voit pourtant pas comment l’Espagne et la Catalogne — où les indépendantistes détiennent toujours le pouvoir à la généralité — s’en sortiront sans un authentique dialogue politique, compte tenu de l’impasse dans laquelle se trouvent les indépendantistes face au veto qu’oppose la classe politique espagnole au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Possible, ce dialogue, alors que l’Espagne, dont les électeurs retournent aux urnes le 10 novembre prochain pour la quatrième fois en quatre ans, souffre d’instabilité politique chronique ?

Outre que les Catalans sont eux-mêmes divisés par le milieu par rapport au projet d’indépendance, les partis indépendantistes se déchirent plus que jamais entre tenants de la voie unilatérale, comme Quim Torra, chef radical du gouvernement catalan pour qui un statut amélioré d’autonomie n’est plus envisageable, et les « pragmatiques » qui accepteraient, par stratégie étapiste, de rétablir les ponts avec Madrid.

Depuis Madrid, le premier ministre socialiste, Pedro Sanchez, a certes montré un peu plus d’esprit de compromis que l’intransigeant Rajoy – quoiqu’en rejetant tout net l’idée d’un référendum d’autodétermination. Il compose, à l’orée des élections, avec une opinion publique espagnole qui ne déborde pas de sympathie à l’égard des indépendantistes, même à gauche. Qu’il parvienne à tirer son épingle du jeu face au couple inquiétant que forment le PP et le parti d’extrême droite Vox et il faudra à M. Sanchez tenter à nouveau d’échafauder une coalition précaire avec les altermondialistes de Podemos, un parti sujet à d’incessantes crises internes comme en témoigne la récente dissidence de l’un de ses cofondateurs, parti créé un nouveau parti. Aussi, l’avenir réserve à l’Espagne non pas moins, mais plus d’indécision.

La cause catalane touche le Québec au plus près. Des fleurs, donc, à François Legault pour s’être écarté du droit chemin diplomatique — quoiqu’à peu de frais politiques — et avoir déploré « les lourdes peines » infligées « à des politiciens catalans élus démocratiquement ». Et le pot à l’Union européenne, que l’affaire interpelle pourtant au premier chef, pour s’en être tenue à un silence assourdissant. Question, sans doute, de ne pas embêter un fidèle allié européen, à un moment où elle en a plein les bras avec le Brexit. Ce qui est fort complaisant.