L’odeur de l’argent

À moins d’une semaine des élections, nous connaissons maintenant les cadres financiers dans lesquels s’inscrivent les engagements des partis, sauf celui du Parti populaire de Maxime Bernier, qui se contente de promettre un retour à l’équilibre budgétaire en deux ans, sans augmenter les impôts. Une tâche herculéenne, dont on imagine à peine les conséquences sur l’appareil gouvernemental.

À l’autre extrémité du spectre, le Parti vert sombre aussi dans la démesure en promettant une augmentation des dépenses d’autant que 53 milliards de dollars par année dans quatre ans et celle des revenus de 61,7 milliards de dollars, selon les calculs effectués par la Chaire en fiscalité et finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

De telles projections, qui incluent des engagements aussi coûteux que le rehaussement du régime de pension du Canada, la création d’un programme national de garderies, l’élimination des droits de scolarité et la couverture nationale des médicaments, sont très intéressantes, certes. Mais en voulant toucher à tout pour répondre aux critiques qui l’accusaient de ne s’intéresser qu’à l’environnement, le Parti vert s’est laissé aller à promettre la lune.

Quant au NPD, il se montre aussi très ambitieux dans ses promesses avec la création d’un régime d’assurance médicaments universel dès l’an prochain, la couverture des soins dentaires pour les revenus inférieurs à 90 000 $, la construction de 500 000 logements sociaux et la création d’un programme universel de garderies pour une augmentation des dépenses de 34,1 milliards de dollars et une hausse des revenus de 33,9 milliards de dollars. Plus réaliste que les verts, sans doute, mais certainement pas sur un horizon aussi court que quatre ans.

Pour ce qui est du Bloc québécois, l’analyse de son cadre financier en dit plus sur ses orientations stratégiques advenant une présence accrue aux Communes que sur un quelconque projet de gouvernement : hausse des transferts aux provinces, soutien à la culture et aux médias, élimination des subventions à l’industrie pétrolière, péréquation verte, etc. Voter Bloc, c’est voter pour faire pression sur le prochain gouvernement à Ottawa, quel qu’il soit, à la défense exclusive des intérêts du Québec tels que décrétés par son propre gouvernement, point.

C’est évidemment dans les deux partis susceptibles de gouverner de façon majoritaire ou non que les choix financiers et fiscaux apparaissent déterminants pour les prochaines années. Or, à bien des égards, les promesses de l’un et de l’autre se ressemblent.

Dans les deux cas, il est question de baisse d’impôt, les libéraux restreignant leurs engagements aux familles de la classe moyenne, contrairement aux conservateurs qui incluent souvent les ménages les plus aisés dans leur scénario. C’est ainsi que les conservateurs promettent d’annuler plusieurs mesures d’équité fiscale introduites par les libéraux pour éliminer certains privilèges réservés aux propriétaires de PME et aux professionnels.

Mais ce n’est pas au chapitre de la fiscalité des particuliers que les deux partis se démarquent le plus. Alors que les libéraux n’ont aucune échéance pour un retour à l’équilibre budgétaire, les conservateurs tiennent à un retour en cinq ans. Pour ce faire, ils entendent réduire les investissements en infrastructures et les dépenses de fonctionnement du gouvernement dans une proportion encore plus importante que le gouvernement Harper. Voilà qui n’augure rien de bon quant à la qualité des services fédéraux et des relations avec les provinces.

Les conservateurs ont aussi annoncé vouloir comprimer l’aide internationale et former un comité chargé de suggérer des compressions dans l’aide aux entreprises. Pas question cependant de ralentir le soutien aux hydrocarbures ; au contraire, ils ont promis d’éliminer la taxe sur le carbone et d’accélérer l’étude des nouveaux projets d’exploitation, sans oublier la création d’un corridor de l’énergie clairement imaginé pour faciliter la renaissance du projet Énergie Est.

Quant aux libéraux, leur générosité tout électoraliste envers les familles de la classe moyenne et leur peu d’empressement à contrôler les dépenses en général paraîtront rassurants à ceux qui craignent un retour aux années Harper. Mais cela s’accompagne d’un coût fiscal et d’un risque économique aussi élevé que la décision conservatrice d’emprunter la direction contraire. Le coût : 94 milliards de dollars de déficits accumulés au cours des quatre prochaines années si tout va pour le mieux, et davantage si le ralentissement mondial annoncé se concrétise. Le risque : ne plus avoir de marge de manoeuvre pour relancer la machine en cas de récession.

Voter selon ses principes, d’accord, mais lesquels ?