Habiller Paul

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a déposé la semaine dernière le projet de loi 43 sur les infirmières praticiennes spécialisées (IPS), que l’on appelle communément les « superinfirmières », donnant ainsi suite à l’entente intervenue le printemps dernier avec le Collège des médecins.

Attendu depuis belle lurette, cet élargissement du rôle dévolu aux IPS permettra à terme d’améliorer l’accès aux soins de première ligne. Les IPS pourront, sans qu’un médecin passe derrière elles et voie le patient afin d’accorder son imprimatur, formuler des diagnostics pour des problèmes de santé courants, comme le diabète, l’hypertension, l’asthme ou l’hypercholestérolémie, prescrire certains médicaments et faire le suivi des maladies chroniques et des grossesses normales. À la lecture du projet de loi, on apprenait que les IPS pourront remplir et signer le bilan de santé exigé par la Société d’assurance automobile du Québec en vue d’un renouvellement d’un permis de conduire, pour une personne âgée, par exemple, déterminer si une prestataire de l’aide de dernier recours présente une contrainte à l’emploi qui lui donne droit à un supplément ou confirmer le retrait préventif d’une femme enceinte.

Comme ces diagnostics et les autres actes que l’IPS pourra accomplir ne requerront plus l’intervention d’un médecin, le patient n’aura plus à se présenter à nouveau à la clinique pour un rendez-vous inutile. De son côté, le médecin pourra consacrer le temps ainsi dégagé à voir d’autres patients qui ont réellement besoin de ses soins. Comme les IPS sont payées moins que les médecins — quelque 100 000 $ contre environ 250 000 $ —, il est donc possible en principe de fournir davantage de soins à moindre coût. Ce mode d’organisation de la première ligne est déjà implanté dans d’autres provinces canadiennes, notamment en Ontario. En ce sens, le Québec comble son retard.

Déjà prévu par le gouvernement Couillard, le déploiement de 2000 IPS — elles sont présentement 600, essentiellement en première ligne — doit être achevé en 2024-2025. À ce jour, c’est au compte-gouttes que les IPS nouvellement formées se joignaient au réseau — une soixantaine l’an dernier —, mais l’année prochaine devrait se conclure par l’ajout de 225 IPS, au dire du cabinet de la ministre.

Il reste cependant une difficulté, et non la moindre. C’est que les infirmières se font rares. Et on ne peut savoir combien des nouvelles IPS seront des infirmières cliniciennes en poste qui auront décidé de se doter de la formation nécessaire, c’est-à-dire ajouter l’équivalent d’une maîtrise à leur baccalauréat. Bref, on ne sait pas si, pour habiller Paul, on ne déshabillera pas Pierre.

Car, au-delà du recours souhaitable aux IPS, c’est aux pénuries d’infirmières, ainsi que des préposées aux bénéficiaires, que la ministre McCann doit remédier. Cette rareté entraîne une surcharge de travail qui mène aux heures supplémentaires obligatoires dénoncées par les infirmières avec, pour corollaire, leur épuisement professionnel et une hausse de leur absentéisme. Dans le dernier budget, une somme de 200 millions a été réservée pour l’embauche de personnel infirmier principalement, mais encore faut-il que des candidates se manifestent pour pourvoir les postes.

Lancés en 2018, les « projets ratios », qui visent à mesurer l’effet de l’ajout d’infirmières sur la qualité des soins et la motivation du personnel soignant, ont donné des résultats fort convaincants, selon la Fédération interprofessionnelle de la santé, qui estime qu’il en coûterait 500 millions par an pour établir des ratios jugés optimaux. Mais là encore, l’écueil, c’est le manque de candidates dans un contexte de rareté de personnel, une rareté que l’annonce de fonds pour procéder à de nouvelles embauches ne peut seule régler.