Escalade du pont Jacques-Cartier: opération ratée

On ne peut condamner tous les gestes de désobéissance civile. Dans le passé, la désobéissance civile non violente — c’est à quoi se consacre le mouvement d’origine londonienne Extinction Rebellion (ER), dont trois membres montréalais ont gravi le pont Jacques-Cartier mardi — a servi des causes nobles. Certains de ces gestes étaient illégaux ou considérés comme tels par les autorités — on n’a qu’à penser aux interventions des navires de Greenpeace à une certaine époque —, d’autres, sans être illégaux, ont causé des inconvénients à de simples citoyens.

Le coup d’éclat ainsi que le blocage du boulevard René-Lévesque le même jour par des dizaines de militants d’ER font partie d’une série de manifestations qui ont eu lieu dans 60 villes à travers le monde.

Les deux co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, ont refusé de condamner ce méfait qui a forcé la fermeture du pont Jacques-Cartier pendant plusieurs heures, entraînant un embouteillage monstre. Une membre et organisatrice du parti, l’enseignante Chantal Poulin, une amie du député d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, compte parmi les grimpeurs impliqués.

Tout au plus Manon Massé a reconnu du bout des lèvres que « ça peut être contre-productif », tandis que l’autre co-porte-parole expliquait que les militants qui ont escaladé le pont l’ont fait en toute connaissance de cause et étaient prêts à en assumer les conséquences, notamment sur le plan juridique. Ça ne rend pas leur action plus pertinente.

Aussi spectaculaire soit-il, ce méfait n’a rien fait pour rallier les banlieusards pris en otages. La population québécoise en général n’a d’ailleurs pas attendu le mouvement ER pour se préoccuper des enjeux climatiques.

Si le but recherché par ces militants nouveau genre, c’était d’embarrasser le gouvernement caquiste et le forcer à prendre des engagements, c’est raté. Au contraire, tant le premier ministre François Legault que son ministre de l’Environnement, Benoit Charette, ont pu détourner l’attention en cassant du sucre sur le dos des « agitateurs » et sur QS, au lieu de sortir de leur torpeur et de mettre fin à leur incohérence devant la crise climatique.

Espérons qu’au Québec, Extinction Rebellion optera pour des actions qui rallient les citoyens à sa cause plutôt qu’elles ne les en éloignent. En démocratie, convaincre le plus grand nombre demeure une condition essentielle à tout changement social, un principe qui devrait aussi guider les membres de QS.