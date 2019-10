Profilage racial: le SPVM a pris un gros retard

Le rapport indépendant sur l’interpellation des minorités visibles par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a un je-ne-sais-quoi de prévisible en dépit de son caractère saisissant.

Prévisible parce que ce corps policier, le plus exposé aux enjeux de diversité au Québec, n’en fait pas assez depuis des lustres pour dissiper l’impression qu’il recourt au profilage racial. Inquiétant car les données rendues publiques démontrent l’existence d’un biais systémique d’une ampleur abyssale.

À Montréal, les personnes d’origine arabe, les Autochtones et les Noirs courent respectivement deux fois, quatre fois et cinq fois plus de risques d’être interpellés par la police que les Blancs. Il s’agit de « discrimination systémique » aux yeux mêmes du directeur du SPVM, Sylvain Caron. La beauté de cette recherche est qu’elle désamorce les critiques pointilleuses selon lesquelles ce phénomène serait imputable à l’activité criminelle des membres des minorités. Au prorata de leur contribution collective à la criminalité de la métropole, les personnes noires et d’origine arabe sont nettement plus interpellées qu’elles devraient l’être. Les chercheurs se gardent bien de conclure à l’existence de profilage racial, mais parions que les recherches ultérieures en viendront à cette inévitable conclusion.

Au-delà des voeux pieux, la police de Montréal n’a pas vraiment entrepris d’efforts substantiels pour revoir sa culture interne à la suite de l’enquête du coroner sur la mort de Fredy Villanueva, dont le rapport final a été produit en 2013. Le profilage racial, la lutte contre les incivilités et le sentiment d’exaspération des jeunes de Montréal-Nord à l’égard de la police ont contribué à ce drame humain. Qu’à cela ne tienne ! À partir de 2014, les interpellations grimpent de 143 % en quatre ans, selon le rapport indépendant. Même si elles visent davantage de Blancs en nombre absolu, elles touchent les membres des minorités d’une manière disproportionnée en fonction de leur poids démographique. Un phénomène inexpliqué.

Le chef du SPVM, Sylvain Caron, a accepté « avec humilité » les conclusions du rapport, bien qu’il se dise à court d’explications pour comprendre le mal qui ronge la police. C’est déjà une avancée. Il y a dix ans à peine, la direction du SPVM refusait de reconnaître le problème, allant même jusqu’à contester la définition consensuelle du profilage racial utilisée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

L’attitude du chef Caron ouvre une nouvelle ère, dans la mesure où il accepte les conclusions du rapport sans trop jouer à l’autruche. Le SPVM est même prêt à confier aux chercheurs, qui ont bénéficié d’une pleine autonomie dans l’accomplissement de leur travail, un nouveau mandat pour explorer ces questions plus à fond. Jadis, le SPVM s’employait à attaquer la méthodologie des recherches faisant état des problèmes de ce genre.

Gardons espoir, mais pas trop. L’empressement du chef Caron à préciser que les policiers de Montréal ne sont pas racistes est révélateur de l’inconfortable position dans laquelle il se trouve, pour exiger à la fois des réformes radicales sans contribuer à la perte de confiance et d’engagement de ses troupes. Le risque que des policiers ne veuillent plus intervenir auprès des jeunes issus des minorités, de peur de se faire taper sur les doigts, est bien réel. Ce phénomène, observé en Ontario, ne concourt pas à rendre les milieux urbains plus sûrs, au contraire.

Ce n’est pas du racisme individuel des policiers qu’il est question, mais des biais systémiques au sein de l’organisation concourant à produire des pratiques discriminatoires souvent inconscientes. La perception que les policiers ont de leur utilité fait partie du problème. Dans l’édition 2019 de L’État du Québec, Fady Dagher, directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil, en appelle à un changement de culture et de priorités. Le rôle de « combattant du crime », auquel s’identifient encore de nombreux policiers, n’est plus en phase avec les exigences d’une police moderne. Dagher en appelle à l’avènement d’une « police de concertation » qui ferait contrepoids à la tendance à la militarisation des corps policiers, afin « de les ouvrir aux phénomènes de société, aux problèmes et aux besoins des citoyens ».

Une police de concertation va plus loin que la police de proximité, en misant d’abord et avant tout sur la prévention et le dialogue constant avec les citoyens. Évidemment, la répression va demeurer nécessaire pour lutter contre le crime organisé et les crimes de violence, mais pour ces incivilités de la vie courante et tous les gestes de « petite délinquance », la répression a-t-elle vraiment bénéficié aux citoyens et servi les intérêts de la police ?

Les interpellations ont augmenté en flèche, ciblant les Noirs, les Autochtones et les jeunes d’origine arabe d’une manière disproportionnée, alors que la criminalité en général était en régression. Pour chaque interpellation pour « délit de faciès », combien de briques a-t-on ajoutées au mur de la méfiance et de l’incompréhension ?