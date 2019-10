Vivement le retour du bon sens

Le premier ministre François Legault a lancé le message cette semaine qu’il était déterminé à revoir les fabuleuses ententes que le gouvernement libéral a signées avec les médecins spécialistes, dont la rémunération dépasse désormais celle de leurs homologues du reste du Canada.

Il est bon de rappeler que le gouvernement Couillard, après des hausses de plus de 60 % consenties aux médecins spécialistes, y est allé en fin de mandat d’un autre coup de manivelle avec une entente de cinq ans qui leur octroyait 4 milliards de plus sous diverses formes. L’entente intervenue avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) prévoyait qu’on commande une étude à l’ICIS, plus détaillée que les évaluations comparatives que fournit l’organisme de façon régulière, afin de comparer les rémunérations des médecins spécialistes québécois et de leurs confrères des autres provinces, étude qui tiendra compte de nombreuses variables, comme les différences de pratiques et de responsabilités, la productivité ainsi que le coût de la vie. En vertu de l’entente, les conclusions de cette étude de l’ICIS peuvent conduire à des modifications des émoluments des médecins spécialistes, mais seulement à la hausse. Pas à la baisse. Toute une entente ! Même Gaétan Barrette, écarté des négociations, avait exprimé des réserves.

Dans une entrevue accordée à La Presse, Francois Legault a indiqué qu’il entendait rouvrir cette entente qui échoit en 2023 en s’appuyant sur l’étude détaillée de l’ICIS qui sera remise aux parties et en tenant compte du fait que le salaire moyen des professionnels est de 9 % inférieur au Québec que dans le reste du Canada. Le gouvernement a entre les mains les données brutes de l’étude l’ICIS, mais le rapport comme tel, attendu avant la fin de l’année, n’est pas encore rédigé. Le premier ministre souhaite arriver à une nouvelle entente négociée d’ici la fin de l’année. À défaut d’entente, il a évoqué sinon la possibilité d’imposer une loi spéciale.

Selon les données générales de l’ICIS, les médecins spécialistes empochent 428 941 $ par an au Québec contre 395 539 $ en Ontario, une différence de plus de 8 %. L’étude prévue à l’entente pourrait montrer un écart différent, compte tenu des variables dont on tient compte. Mais il s’agit tout de même d’une indication valable, d’autant plus que ces données ont servi à documenter la plus faible rémunération des médecins québécois dans le passé.

Déjà, la FMSQ est montée aux barricades, menaçant le gouvernement de poursuites si une loi spéciale est imposée et brandissant le spectre de l’exode de médecins spécialistes. Foutaise que cet exode qui ne s’est jamais matérialisé.

Il tombe sous le sens que la rémunération des médecins doit être ajustée en fonction de facteurs comme le coût de la vie, qui est inférieur au Québec par rapport au reste du Canada. François Legault a raison d’inclure dans l’équation le salaire moyen des Québécois, qu’ils soient professionnels ou non, d’ailleurs : ce facteur permet de tenir compte de la capacité de payer des contribuables et, par incidence, du pouvoir d’achat des médecins qui, à rémunération égale, est plus grand ici qu’ailleurs au Canada.

Il y a un autre principe qu’il est bon de rappeler : ce n’est pas aux autres provinces de dicter à l’État québécois quelle rémunération il faut accorder aux médecins et quels salaires toucheront les autres professionnels de la santé, voire tous les autres employés de l’État. Au moment où se préparent les négociations des conventions collectives avec les employés de l’État, la rémunération excessive des médecins spécialistes pourrait apparaître pour ce qu’elle est : mépris pour les contribuables et atteinte à la justice sociale.