Face-à-face des chefs: des échanges révélateurs

Le face-à-face des chefs, diffusé mercredi sur les ondes de TVA, s’est avéré fort utile pour saisir les positions et valeurs des quatre principaux leaders. Ces deux heures d’échanges, pour l’essentiel cordiaux et respectueux, ont révélé une certaine incompréhension des formations fédéralistes à l’égard de la singularité du Québec.

À tour de rôle, Justin Trudeau, Jagmeet Singh et Andrew Scheer ont reproché au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, de chercher la chicane, d’alimenter les divisions, voire de diluer le pouvoir politique du Québec au sein de la Confédération.

En pareilles circonstances, l’épouvantail de la souveraineté n’est jamais bien loin, alors que M. Blanchet n’en fait même pas un thème central de sa campagne. Empruntant la voie tracée par François Legault lors des élections québécoises d’octobre 2018, Yves-François Blanchet défend ni plus ni moins les intérêts de la nation québécoise à l’intérieur d’un semblant de Canada uni.

Personne n’est assez dupe pour imaginer un seul instant que la relance de la marche vers le grand soir passe par un plan visant à semer la zizanie aux Communes. Le Bloc s’emploie plutôt à défendre la singularité du Québec, une société distincte par ses aspirations, ses institutions et ses valeurs progressistes. Il est toujours étonnant de constater que ces formations politiques faisant la promotion du multiculturalisme et de la diversité ne le comprennent pas et qu’elles soient toujours aussi tièdes lorsque le Québec affirme sa différence.

C’est faire une bien mauvaise lecture de la situation politique actuelle que de conclure que le Québec veut jouer l’empêcheur de tourner en rond.

Évidemment, tous les chefs ne sont pas égaux dans leur compréhension partielle de la réalité québécoise. De l’avortement à l’environnement, le chef conservateur Andrew Scheer est sans contredit l’homme politique qui a paru le plus déphasé par rapport au Québec. Personne n’est dupe de sa valse-hésitation au sujet de l’avortement. Même s’il n’a jamais voulu répondre aux questions à ce sujet lors du débat, il s’est révélé comme un pro-vie de placard. D’ailleurs, il a fini par le reconnaître jeudi, mais ce fut trop tard pour dissiper l’impression qu’il avait quelque chose à cacher. M. Scheer ne relancera pas le débat sur l’avortement, mais il permettra le vote libre des députés de sa formation. Cette position ferait honneur aux représentants de la droite conservatrice américaine, mais elle n’impressionne guère vue d’ici.