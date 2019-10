Le Québec avant toute chose

Un an après son élection, le gouvernement Legault caracole dans les sondages. Avec un taux de satisfaction qui dépasse 60 %, et près de 75 % chez les francophones, la lune de miel se prolonge d’une façon qui, sans être inédite — le gouvernement Trudeau a obtenu pareil score pendant deux ans —, est tout de même singulière.

Les caquistes profitent évidemment du désarroi des libéraux et des péquistes. François Legault a réussi son pari — au-delà de ses espérances, peut-on croire — d’évincer l’option souverainiste, réléguée aux lignes de côté, du discours politique général et de rallier tant les indépendantistes qui ne peuvent se résoudre à l’inaction en attendant le Grand Soir que les nationalistes de tendance fédéraliste qui ne se reconnaissent pas dans le Parti libéral du Québec après le passage de Philippe Couillard, dont le multiculturalisme, sous le vernis d’une forme d’interculturalisme qui en était presque l’exacte copie, l’incitait à se méfier de la volonté de la majorité francophone. L’ancien chef libéral alimentait la mauvaise conscience populaire et nourrissait, par voie de conséquence, les impressions négatives du Canada anglais envers cette minorité que constitue au sein de la fédération le peuple québécois.

Tout un contraste avec François Legault, qui est manifestement à l’aise avec la majorité francophone et se montre sensible à ses aspirations et à ses craintes. Il ne veut pas changer les Québécois. Dans l’entrevue qu’il a accordée aux médias de Québecor, le premier ministre a pris la pose du bon père de famille, de « quelqu’un qui protège notre nation », et il a parlé de la « fierté » retrouvée. Le discours est pour l’heure défensif, mais qui sait, il prendra peut-être des accents positifs.

Contrairement à son prédécesseur, qui misait sur des relations harmonieuses avec le gouvernement fédéral, François Legault fait peu de cas de l’opinion d’Ottawa ou du Canada anglais dans sa prise de décisions. C’est le Québec d’abord et avant tout. Son gouvernement a fait adopter le projet de loi 21 sur la laïcité qui va trop loin pour certains, dont Le Devoir, mais qui correspond au consensus québécois, selon le premier ministre. On sait tout le mal qu’en pense l’élite torontoise. Son ministre Simon Jolin-Barrette s’est attelé à une réforme de l’immigration qui exige d’Ottawa des concessions qu’on attend encore. Les dépenses accrues en francisation des nouveaux arrivants et un meilleur accès aux cours devraient faire une différence. Quant à la réduction temporaire du nombre des immigrants — un geste plus politique qu’autre chose —, elle a pu en rassurer certains.

Ainsi, depuis un an, le gouvernement Legault a insisté pour tenir toutes ses promesses électorales, à l’exception notable de la réforme du mode de scrutin, qui est remise à plus tard sans être abandonnée. Fidèle à la plateforme caquiste, il a commencé à réduire la taxe scolaire, à hausser les allocations familiales et à diminuer la cotisation supplémentaire en service de garde. Il persiste à vouloir remplir des engagements douteux comme le déploiement d’un réseau de maternelle 4 ans, qui n’est plus aussi universel qu’à l’origine, et le troisième lien, une chimère dont les chances de survie peuvent être mises en doute. Quoi qu’il en soit, cette insistance à respecter ses engagements électoraux renforce l’impression que le gouvernement accorde une grande valeur à la volonté démocratique.

François Legault a aussi confondu certains de ses détracteurs, qui voyaient en lui un populiste de droite, ou encore un néolibéral. Il a plutôt montré qu’il est un social-démocrate bon teint, campé au centre de l’échiquier politique. Favorisé par des finances publiques dont l’état est particulièrement reluisant, héritage paradoxal de l’austérité libérale, le gouvernement caquiste a augmenté les dépenses en éducation — sa priorité — et en santé. En matière d’économie, il mise sur l’intervention de l’État par l’entremise d’Investissement Québec, une société d’État qu’il a dotée d’une mission élargie et d’un financement substantiel.

C’est en matière d’environnement que le gouvernement Legault fait piètre figure. L’absence d’une vision d’ensemble est flagrante : le troisième lien et le projet GNL Québec côtoient les projets de transport collectif tandis que le premier ministre avance la notion d’« urgence pragmatique ». On promet l’annonce de mesures concrètes d’ici la fin de l’année. Pour l’heure, l’opinion publique ne semble pas trop se formaliser de cette incohérente vacuité.

François Legault incarne un nationalisme décomplexé qui fait mouche. La population sent qu’il ne s’agit pas d’une posture qu’il prend simplement pour lui plaire. Il est sincère : c’est une question de fibre, de réflexe. Cette authenticité est manifestement payante pour lui.