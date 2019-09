Après la rue, le vote

Il sera difficile d’ignorer le consensus qui a rallié vendredi des millions de manifestants mobilisés sur tous les continents dans l’espoir de forcer les dirigeants à agir. À Montréal, que la jeune Suédoise Greta Thunberg avait choisie pour passer son 58e vendredi de grève pour le climat, un demi-million de personnes auraient participé au mouvement, ce qui en ferait le plus imposant de l’histoire du Québec. Démarche artificielle, inutile et fausse ? Impossible de faire la sourde oreille à une telle agitation, historique de surcroît. Agitation paisible et bon enfant, faut-il le dire : la déferlante vert espoir fut festive.

Le Canada a vibré hier au rythme de deux pulsations croisées, celle d’une campagne électorale et celle d’une grève pour le climat. Le chef libéral Justin Trudeau, embarrassé en cette journée verte par le poids d’un pipeline, a promis de compenser cette dépense anti-environnementale par la plantation de deux milliards d’arbres. Il serait étonnant que ce tour de magie horticole suffise à convaincre.

Lors du scrutin du 21 octobre, les millénariaux composeront le tiers des électeurs potentiels, pour un bassin de 10 millions de personnes. Ces 18-38 ans dont on dit qu’ils sont apolitiques entretiennent un nouveau rapport au politique ; il se traduit notamment, comme ils ne cessent de le rappeler de vendredi en vendredi, par une conscience sociale aiguisée et un engagement concret. Comment se transféreront leur impatience et leurs réactions aux engagements des partis politiques le soir du vote ? C’est une question cruciale. Entre 2011 et 2015, le taux de participation des jeunes de 18 à 24 ans aux élections fédérales a connu un sursaut positif, passant de 38,8 % à 57,1 %.

Un sondage Léger-Le Devoir publié cette semaine a montré que l’environnement semble être le premier facteur d’influence du vote de 22 % de Canadiens de 18-34 ans, alors que l’économie rallie 35 % de répondants. Au Québec, le rapport est inversé : 34 % jugent que la question climatique influencera davantage le vote, contre 24 % pour qui c’est l’économie.

Sera-t-il possible de réconcilier les attentes des jeunes électeurs avec les engagements des partis politiques ? Il semble bien qu’au-delà des promesses, ce qu’ils souhaiteront surtout mesurer, ce sont le degré de sincérité et la capacité de passage à l’acte des dirigeants potentiel qui tentent ces jours-ci le jeu de la grande séduction.