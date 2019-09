Marche pour le climat: bas les masques

Aujourd’hui, au Québec, ce n’est ni l’idéalisme ni la naïveté qui prend rendez-vous avec les pouvoirs politiques. Les jeunes, et tous les citoyens contaminés par leur ardeur, marchent d’un pas lucide. En envahissant les rues, ils espèrent convaincre les politiciens que la planète n’a que faire de leurs promesses creuses, de leurs frêles engagements et de leurs puissants paradoxes. Espérons que ce cri du coeur cessera d’être raillé et asphyxié : il devrait plutôt être le catalyseur de décisions politiques concrètes, sincères et efficaces.

La mobilisation de la jeunesse vient s’intercaler entre les enseignements de la science et l’aveuglement des politiciens. Les jeunes, pour qui l’urgence coule comme une évidence, espèrent par le nombre et la force de leur clameur forcer le passage à l’acte. Ils n’ont que faire du scepticisme et du mépris. La science a pourtant parlé très fort, mais pas assez pour changer le monde. Ils veulent crier plus fort.

Notre reporter à l’environnement, Alexandre Shields, a relayé aux partis politiques fédéraux les revendications du collectif La Planète s’invite au Parlement, instigateur de la grève du jour. À la question 2 — « Est-ce que votre parti s’engage à adopter une loi qui forcerait le gouvernement à respecter les engagements en matière de réduction des GES recommandés par le GIEC ? » —, quatre partis sur six répondent par l’affirmative. Unis dans leur cécité conservatrice, le Parti populaire du Canada et le Parti conservateur du Canada refusent de s’engager sur cette voie. Pourtant, une centaine de chercheurs, appuyant leur analyse sur près de 7000 publications scientifiques, ont redit dans un rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) que l’heure n’est plus aux palabres. Il faut agir désormais, car les répercussions irréversibles guettent.

Les grévistes pour la planète, dont on souhaite que l’ardeur à manifester serve d’électrochoc, n’ont que faire des ronchonchons qui soupirent d’exaspération devant leur école buissonnière et des semblants d’approbation déguisés en condescendance. Ils veulent des lois, des règlements, des interdits et des obligations.

Les partis qui tentent de séduire les électeurs ont beau jeu de verdir leur plan d’action, ils seront jugés sur les gestes plutôt que sur les promesses. Le premier ministre sortant, Justin Trudeau, qui sera dans la rue aujourd’hui, en sait quelque chose, lui dont les prétentions de dirigeant vert se sont heurtées à la dépense folle du pipeline Trans Mountain. Après une campagne électorale menée en 2018 sans le moindre accent vert, le gouvernement de François Legault tente d’effectuer un certain rattrapage, mais il est toujours à une vitesse réduite, peu convaincante. Cette semaine, à l’Assemblée nationale, la CAQ a appuyé la motion symbolique proposée par Québec solidaire de déclarer l’urgence climatique ; mais cette envolée vertueuse est anéantie par des paradoxes nommés 3e lien et GNL Québec. Comment se proclamer apôtre de l’action politique signifiante et songer à la construction d’un lien routier entre l’est de Québec et Lévis dont la nécessité ne repose sur aucune preuve, et à un projet de transport de gaz naturel par gazoduc jusqu’au Saguenay–Lac-Saint-Jean sans évaluation environnementale digne de ce nom ?

Voilà le genre d’incohérence qui indigne la jeunesse, car elle sait repérer les imposteurs et les faux convaincus. Bas les masques.