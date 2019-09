La fonction publique mérite mieux

Les conventions collectives liant le gouvernement du Québec à ses 540 000 salariés des ministères et des grands réseaux de la santé et de l’éducation viennent à échéance en mars prochain. C’est donc le branle-bas de combat dans les instances syndicales pour consulter les membres avant la présentation des demandes d’ici la fin octobre, comme le veut la loi.

Le premier ministre Legault a déjà prévenu les syndicats qu’ils n’allaient pas partir avec la caisse. L’argent des surplus budgétaires appartient à tous les Québécois, a-t-il ajouté, et non pas aux syndicats, aux municipalités ou aux groupes de pression.

Soit, mais encore ? Les employés de l’État ont droit à un traitement juste et équitable. Et compte tenu de la pénurie de main-d’oeuvre dans plusieurs corps d’emploi, il faut même faire plus pour recruter et retenir des gens compétents.

M. Legault a souvent laissé entendre que son gouvernement allait augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires en centres de longue durée, mais il n’a rien dit des milliers d’autres. Il a aussi promis de hausser le salaire des nouveaux enseignants, mais rien pour les plus expérimentés ?

Bien sûr, tout cela fait partie du jeu de la négociation. On sait que les syndicats voudront non seulement couvrir la hausse du coût de la vie comme par le passé, mais ils tenteront de bonifier les salaires en termes réels et de réduire la charge de travail. Et pour y parvenir, ils ont des arguments, du moins sur papier.

Selon les données compilées par l’Institut de la statistique, à emplois comparables la rémunération globale des salariées de l’État (salaires, avantages sociaux, retraites, heures de travail) accuse un retard de 16 % par rapport aux fonctionnaires fédéraux, de 24 % par rapport aux employés des sociétés d’État et de… 35 % par rapport à ceux des municipalités. Un écart qui était de 25 % il y a dix ans et de 15 % il y a vingt ans.

Qui osera prétendre que les salariés des réseaux de la santé et de l’éducation ne méritent pas autant que ceux des villes qui ne cessent d’augmenter les taxes sous prétexte qu’elles manquent de revenus ? Même le récent rééquilibrage de participation aux régimes de retraite des employés municipaux s’est conclu par une compensation équivalente en augmentations salariales. Le gouvernement Legault en tient-il compte dans la négociation d’un énième pacte fiscal ?

Il fut un temps où la détermination syndicale stimulée par l’arrivée de la cohorte du baby-boom a forcé les gouvernements à accorder des avantages supérieurs aux employés du secteur public qu’à ceux du privé. Ce n’est plus le cas puisque le secteur privé syndiqué profite aujourd’hui d’une avance de 17 % pour des emplois comparables.

L’adoption de lois contraignantes, mais aussi les conditions économiques difficiles et le vieillissement de la fonction publique ont eu raison des ardeurs militantes d’une majorité de syndiqués désormais convaincus des avantages de la sécurité d’emploi et d’une retraite assurée par rapport aux seuls gains salariaux.

Tout cela est en train de changer à cause de la pénurie de main-d’oeuvre. On l’a vu au ministère des Transports où il est très difficile de recruter et de retenir de jeunes ingénieurs attirés par les firmes privées, elles-mêmes victimes de pénurie. Même chose en santé, en éducation, et pas seulement chez les professionnels.

Si le gouvernement Legault croit en l’importance d’une fonction publique compétente et dévouée, il doit accélérer le travail de reconstruction et de consolidation des troupes. Il n’y a pas que les médecins qui doivent être bien traités.

Puis, il y a ce jugement de la Cour suprême qui place désormais le droit de grève au même rang qu’un droit constitutionnel. Il n’est donc pas certain que la menace habituelle d’adoption d’une loi d’exception forçant le retour au travail ait le même effet dissuasif que par le passé.

Cela dit, améliorer les conditions de travail du demi-million d’employés de l’État n’est pas synonyme de satisfaire aux interminables listes d’épicerie dressées par les instances syndicales.

Toute amélioration des conditions de travail doit aller de pair avec une amélioration des services aux citoyens, cela va de soi. On a trop longtemps confondu l’un et l’autre, ce qui a contribué à la détérioration de plusieurs services. La mauvaise réputation de nos écoles secondaires publiques depuis trente ans en est un exemple.

De part et d’autre de la table de négociations, gouvernement et syndicats doivent travailler à placer la qualité des services publics en tête de leurs priorités, à la plus grande satisfaction des employés et des citoyens.