Courir à sa perte

Dimanche, deux coureurs sont décédés au bout de leur course à pied, l’un à Montréal, l’autre à Ottawa. La mort est toujours teintée d’absurdité, mais lorsqu’elle frappe au fil d’arrivée, là où se termine une course pour la vie et la santé, elle franchit des sommets de sottise.

Ces deux disparitions tragiques ne sont pas inédites : d’autres marathons avant ceux de dimanche ont enregistré des morts subites, le dépassement de soi et l’activité extrême n’étant pas sans risque. Il suffit de lire la décharge juridique que tous les coureurs doivent signer avant de s’engager sur un parcours de sueur et de douleur pour comprendre qu’on ne s’aventure pas sur le bitume sans s’être minimalement posé quelques questions essentielles, dont celle-ci : est-ce que mon état de santé me permet l’aventure ? Le coroner qui enquêtera entre autres sur l’arrêt cardiorespiratoire de Patrick Neely, 24 ans, qui s’est effondré à un kilomètre de l’arrivée à Montréal dimanche, pourra peut-être répondre à cette interrogation lancinante, car il semble que le jeune homme souffrait d’un trouble cardiaque, au point de l’avoir indiqué sur son dossard.

Au moment où ces lignes étaient écrites, l’organisation du Marathon de Montréal se targuait d’avoir bien orchestré l’événement d’hier, dont on dit qu’il s’est produit dans une désorganisation certaine. Tout près de l’arrivée, là où tous les marathons du monde concentrent leurs équipes de secours car c’est juste avant l’aboutissement que les pièges de l’ultra-endurance se dressent, on a eu du mal et on a mis du temps à secourir de manière efficace M. Neely. Les organisateurs prétendent que tout y était : ambulances, secouristes, défibrillateurs. Le coroner permettra de distinguer le vrai du faux.

La France fait peut-être rager bien des coureurs d’expérience en exigeant d’eux qu’ils montrent patte blanche avant de s’inscrire à une course, mais cette obligation de présenter soit une licence sportive, soit un certificat médical confirmant l’absence de contre-indication pour la participation à l’événement s’inscrit en parfaite cohérence avec le règne de la démocratisation des sports extrêmes, qu’on s’imagine accessibles à tous, alors qu’ils ne le sont pas tout à fait. La France est inspirante.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a ouvert la porte lundi à une révision des pratiques pour atténuer les risques. Les responsabilités sont à partager : des règles du jeu plus claires, des organisateurs plus vigilants et efficaces, des secours disponibles et rapides et des coureurs avisés.