En finir avec cette aberration

Le nombre de plaintes liées aux services de garde en milieu familial non régis a explosé en 2018-2019, année de l’entrée en vigueur de la loi 143, qui leur impose certaines exigences minimales mais qui ne leur demande même pas d’obtenir un permis.

Ces services de garde en milieu familial « non reconnus » ne font pas l’objet de surveillance et ne sont tenus à aucune exigence en matière de programme éducatif. En revanche, ils sont généreusement subventionnés, indirectement, par le truchement de crédits d’impôt du Québec et du gouvernement fédéral. Pour la plupart des parents, les frais pour ce service de garde sont équivalents aux tarifs des garderies subventionnées.

De leur côté, les services de garde en milieu familial régis, qui facturent ainsi aux parents une contribution réduite à l’instar des centres de la petite enfance (CPE), sont supervisés par des bureaux coordonnateurs. Ils reçoivent régulièrement la visite d’inspecteurs, doivent offrir un programme éducatif et ont accès pour ce faire à certaines ressources.

Le ministère de la Famille estime qu’il existe entre 3000 et 5000 de ces services de garde non régis, qui accueilleraient quelque 19 000 enfants. C’est une évaluation : il est difficile d’en connaître le nombre exact puisqu’ils n’ont pas besoin de permis du ministère pour poursuivre leurs activités.

En décembre 2017, le gouvernement libéral adoptait le projet de loi 143 pour encadrer très sommairement ces services « non reconnus », loi qui est appliquée depuis mai 2018. Les responsables, qui ne peuvent garder plus de six enfants, dont les leurs, doivent désormais détenir une assurance responsabilité, avoir suivi un cours de réanimation et ne pas présenter d’« empêchements » liés à des antécédents judiciaires. Sont interdits les punitions exagérées, les mesures dégradantes ou abusives, le dénigrement, les menaces, les atteintes à la dignité de l’enfant. C’est bien la moindre des choses.

Les responsables doivent aviser les parents par écrit que le ministère de la Famille n’évalue pas la qualité de leurs services, façon commode pour le gouvernement de s’en laver les mains. Pour que le ministère s’intéresse à eux, il faut qu’une plainte ait été déposée à leur endroit. Ils peuvent alors s’attendre à recevoir la visite d’un inspecteur. Comme l’a rapporté La Presse +, le ministère a reçu 1061 plaintes concernant ces services en 2018-2019, dont 968 ont été retenues, soit presque trois fois plus que l’année précédente. Des enfants ont été gardés par des mineurs, des gens consommaient de la drogue devant les enfants, une responsable ivre a laissé des enfants sans surveillance, a-t-on relevé.

Ces plaintes touchent 665 « personnes non reconnues », pour reprendre le vocable du ministère, soit entre 22 % et 13 % des services de garde non régis. C’est énorme. À titre de comparaison, 83 services de garde en milieu familial régis ont fait l’objet de plaintes : c’est moins de 1 % du total de 12 779.

Quand ils ont présenté le lacunaire projet de loi 143, les libéraux brandissaient la liberté de choix des parents, comme les caquistes à l’époque, qui défendaient, au nom d’un illusoire entrepreneuriat, les services de garde privés non subventionnés. De quelle liberté parle-t-on ? Le droit d’avoir des services de garde de piètre qualité ? Quand on sait que plus de 40 000 enfants sont en attente d’une place dans un CPE, la liberté de choix, celui de services de garde de qualité, n’existe tout simplement pas pour de nombreux parents.

Une fois au gouvernement, les caquistes ont adopté un autre discours. Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a fait une priorité du dépistage précoce des difficultés d’apprentissage chez les enfants en bas âge.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a reconnu que les services de garde en milieu familial non régis ont un sérieux problème de qualité et de sécurité. Il envisage de leur imposer un permis. C’est insuffisant. Il n’y a pas 36 solutions : il faut réglementer ces services de garde, comme les autres, les doter d’un programme éducatif et les soumettre à la supervision des bureaux coordonnateurs. Le gouvernement n’a pas à se faire complice de services de garde de seconde zone en les subventionnant. Même si le gouvernement Legault fait une fixation sur les maternelles 4 ans, il doit assurer le développement du réseau des CPE afin de répondre à la demande des parents, bien réelle celle-là.

C’est une question d’équité pour les parents qui, souvent, doivent se contenter, pour leurs enfants, de services de garde de moindre qualité dans l’attente d’une place ailleurs. C’est surtout une question d’égalité des chances et de justice sociale.