Danger sur tous les fronts

Une semaine après des attaques qui ont paralysé la production pétrolière en Arabie saoudite, les États-Unis et l’Iran semblent incapables de trouver une résolution pacifique au litige.

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a qualifié le bombardement des installations d’Aramco d’acte de guerre de l’Iran, en se fiant aux renseignements colligés par l’Arabie saoudite, un allié plus que douteux. Les rebelles houthis, à qui l’Arabie saoudite livre une guerre impitoyable au Yémen, continuent de revendiquer l’attentat, bien que des doutes subsistent sur leurs capacités d’orchestrer une attaque d’une telle précision. L’Iran nie toute implication, mais son influence sur les Houthis est bien connue.

Le ministre des Affaires étrangères iranien, Javad Zarif, a promis une guerre ouverte si les États-Unis ripostent à l’attaque qui a montré toute la vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale en pétrole. Plus d’une dizaine de drones ou de missiles ont plombé en un instant la moitié de la capacité de raffinement de l’usine d’Abqaïq. Le marché a été privé de 5,7 millions de barils par jour, soit 5 % de la demande mondiale. Des dommages majeurs furent infligés avec peu de moyens.

Et Donald Trump, dans tout ça ? Jusqu’ici, il a résisté aux appels des va-t-en-guerre au sein des républicains, mais non sans gazouiller une menace et son contraire dans le style incohérent qu’on lui connaît. Son plus gros impair est d’avoir déclaré qu’il attendrait le son de cloche de l’Arabie saoudite avant de décider de la marche à suivre. Trump devrait garder en tête que le conflit larvé entre les États-Unis et l’Iranen cache un autre, et c’est l’inextricable guerre de domination régionale au Moyen-Orient que se livrent l’Arabie saoudite et l’Iran, directement ou par milices interposées, au Yémen, en Irak et en Syrie.

Les sanctions économiques imposées par les États-Unis font mal à l’Iran, ce qui pourrait expliquer la recrudescence des escarmouches dans le golfe Persique. Cette dialectique de l’escalade est stérile. Depuis que les États-Unis ont renié l’accord encadrant le développement nucléaire de l’Iran, en mai 2018, ils appliquent une stratégie de la « pression maximale », en durcissant les sanctions, dans l’espoir futile d’obtenir des concessions du régime Khamenei. Et l’Iran riposte en s’attaquant à un intérêt vital des États-Unis : la chaîne d’approvisionnement en pétrole. Ces provocations mutuelles ouvrent un nouveau chapitre inquiétant dans l’histoire affolante du Moyen-Orient.

Une fois dégonflés de leur hyperbole, les discours des leaders américain et iranien témoignent d’une volonté de trouver une résolution pacifique au conflit. Pour y parvenir, il faudrait compter sur des canaux diplomatiques stables, mais Donald Trump les a fait voler en éclats en déchirant l’accord signé par son prédécesseur, Barack Obama. L’entente sur le nucléaire iranien avait peut-être des défauts, mais après 12 ans de négociations, elle avait le mérite de jeter les bases d’une nouvelle relation entre l’Iran et les États-Unis et de fournir à leurs représentants un cadre formel de discussions pour aborder leurs différends.

Le travail de sape de Donald Trump à l’encontre du multilatéralisme et des instances de coopération internationale explique en partie le marasme actuel. Le Congrès devra le garder à l’oeil pour le reste de sa présidence.