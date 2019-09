Le beurre et l’argent du beurre

Dans la liste des demandes — en nombre relativement limité, doit-on constater — que François Legault a adressées mardi aux chefs des partis fédéraux en campagne électorale, figure le transfert au Québec de presque tous les pouvoirs en matière d’immigration.

En vertu d’ententes administratives, le Québec a le pouvoir de sélectionner les immigrants dits économiques, soit environ 60 % du total des admissions. Pour le reste — essentiellement les immigrants issus des réunifications familiales et les réfugiés —, c’est Ottawa qui gère leur sélection. C’est également le gouvernement fédéral qui chapeaute le programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

François Legault a présenté ses demandes, y compris celle qui vise l’immigration, sous le « principe fondamental que le Québec forme une nation distincte et libre de ses choix », déformant la célèbre déclaration faite par Robert Bourassa au lendemain de l’échec de l’Accord du lac Meech. Quand le premier ministre libéral parlait d’une société distincte libre de ses choix, c’était non pas pour affirmer que le Québec était libre de ses choix au sein de la fédération mais qu’il était libre d’y rester ou d’en sortir, bref, de choisir son statut politique.

Quoi qu’il en soit, la déclaration de François Legault se veut avant tout politique — elle n’a pas de fondement constitutionnel — et souligne la volonté autonomiste de son gouvernement.

En principe, il serait logique que le Québec, dont les défis en immigration ont peu en commun avec la situation qui prévaut dans le reste du Canada, ait la haute main dans ce domaine. L’avenir de la seule nation francophone qui dispose d’un État en Amérique dépend de l’intégration en français des immigrants qu’elle accueille, tandis que le régime canadien d’immigration repose sur le choix entre les deux langues officielles, l’anglais s’imposant naturellement.

Le gouvernement Legault veut obtenir la gestion complète du PTET, ce qui, à notre avis, est parfaitement justifié. C’est une filière d’avenir qui permettra d’accueillir des immigrants déjà intégrés dans la société.

Le gouvernement caquiste veut également décider seul du nombre d’immigrants issus de la réunification familiale ainsi que celui des réfugiés. On peut toutefois se demander ce que l’exercice de ce pouvoir changerait en pratique. Dans le cas de la réunification familiale, il s’agit, dans près de 85 %, de demandes visant des conjoints et des enfants — conjoints et enfants de citoyens canadiens bien souvent — qu’il faut de toute façon accueillir. Quant aux réfugiés, le Canada doit respecter les conventions internationales les concernant et il ne contrôle pas le nombre de demandeurs d’asile qui se présentent à la frontière. Si le Québec obtenait la pleine gestion des réfugiés, il n’en serait pas autrement.

Enfin, et c’est au coeur des changements que le ministre Simon Jolin-Barrette, veut implanter, Québec veut imposer des conditions — réussite de tests sur les valeurs québécoises et des tests de français — avant que le gouvernement fédéral accorde le statut de résident permanent à un ressortissant étranger. Il s’agit donc d’instaurer une forme de permis de séjour à l’européenne avant que ne soit octroyée la résidence permanente.

Pour obtenir la citoyenneté canadienne, qui, essentiellement, donne le droit de vote et de se présenter aux élections, un résident permanent doit fournir la preuve qu’il peut parler et écrire dans une des langues officielles et passer un test de connaissance sur le Canada (géographie, histoire, système politique, Charte des droits, etc.). Ce n’est guère différent des tests que veut imposer le gouvernement Legault. Mais on peut passer toute sa vie au Canada en tant que résident permanent, dont le droit de libre circulation et de travail partout au pays est protégé par la Charte des droits et libertés.

Le gouvernement Trudeau a déjà refusé d’accéder à cette demande du gouvernement Legault et tant le chef du Parti conservateur, Andrew Sheer, que le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, l’ont rejeté du revers de la main.

Simon Jolin-Barrette devra procéder autrement, comme il l’a déjà annoncé d’ailleurs, en augmentant considérablement l’offre en francisation et en instaurant un parcours personnalisé grâce auquel le Ministère suivra les progrès que chacun des immigrants réalisera en français, si besoin est.

François Legault s’est dit de « bonne foi », affirmant que son gouvernement « veut participer pleinement à la fédération canadienne ». Or, cette participation s’accompagne de contraintes et implique la sujétion du Québec au pouvoir fédéral. Il sera difficile pour l’ancien souverainiste, converti aux vertus du fédéralisme, d’avoir le beurre et l’argent du beurre, même si on ne peut lui reprocher d’essayer.