Tiers partis au bord du gouffre

En ce début de campagne électorale, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique se retrouvent dans une situation étrangement similaire. Les deux partis ont jadis détenu une forte majorité de sièges au Québec pour ensuite connaître des déconvenues qui les ont laissés exsangues. Le Bloc, qui s’accroche à ses 10 députés, jouera son avenir le 21 octobre prochain tandis que le NPD, qui ne compte plus que 14 élus québécois, doit envisager de n’en conserver qu’une poignée dans le meilleur des scénarios. Le Bloc est un tiers parti qui ne peut pas aspirer au pouvoir, mais c’est le cas aussi pour le NPD à l’heure actuelle.

Dans ce contexte, Jagmeet Singh, à la faveur d’une opération charme à Sherbrooke dimanche, et le chef adjoint du parti, Alexandre Boulerice, ont présenté le NPD comme le défenseur des intérêts du Québec à Ottawa, reprenant ainsi la mission foncière du Bloc. Le chef néodémocrate a dévoilé une plate-forme électorale particulière pour le Québec dans laquelle le NPD réitère sa foi dans un fédéralisme coopératif, où « Ottawa est un partenaire plutôt qu’un donneur d’ordres ». Son parti reprend certaines propositions bloquistes, comme de soumettre à la loi 101 les entreprises à charte fédérale, et il veut rendre au Québec son « autonomie culturelle » par le transfert de pouvoirs et de fonds fédéraux dévolus à la culture.

Quant au passage d’un oléoduc sur le territoire québécois, Jagmeet Singh s’est montré catégorique : un tel projet serait soumis à la procédure québécoise d’évaluation environnementale et jamais il ne verra le jour si le gouvernement du Québec s’y oppose. C’est aussi la position du Bloc.

Il n’en demeure pas moins que le NPD a une propension à prendre des engagements qui empiètent sur les compétences des provinces. Pour l’heure, c’est son programme de garderies abordables ou sa proposition d’assurance-médicaments universelle. Le parti accorderait toutefois au Québec un droit de retrait avec compensation financière.

Évidemment, les points de vue diffèrent entre le NPD et le Bloc en ce qui a trait à la loi 21 sur la laïcité. Mais Jagmeet Singh, même s’il est convaincu que la Cour suprême va un jour invalider cette loi, disposition de dérogation ou non, a dit qu’un gouvernement néodémocrate n’interviendrait pas pour la contester, ce que Justin Trudeau envisage. Il répond ainsi à la demande de François Legault qui, tout comme Québec solidaire d’ailleurs, réclame que les partis fédéraux s’engagent à ne pas contester directement ou indirectement cette loi devant les tribunaux.

Tant le Bloc que le NPD s’adressent à un électorat québécois qui estime que les intérêts du Québec doivent être défendus à Ottawa par un tiers parti qui fait contrepoids au gouvernement fédéral, qu’il soit dirigé par les libéraux ou les conservateurs. Sous la direction d’Yves-François Blanchet, le Bloc, qui a retrouvé une forme de cohérence, est prêt à jouer son rôle traditionnel de chien de garde. Le fait d’avoir à Québec un gouvernement caquiste qui se dit nationaliste et qui ne répugne pas à mettre en oeuvre ses politiques, quel que soit l’avis du gouvernement fédéral, confère au Bloc une utilité certaine, du moins en principe. La partie n’est toutefois pas gagnée pour le Bloc dont les appuis, à quelque 20 % dans les sondages, n’ont guère bougé depuis l’arrivée du nouveau chef.

La côte à remonter est encore plus abrupte pour le NPD, auquel les sondages accordent moins de 10 % des intentions de vote ici. Qui plus est, pour porter l’étendard de la défense des intérêts du Québec d’abord, il y a tout lieu de croire que les électeurs visés choisiront l’original bloquiste à la copie néodémocrate.