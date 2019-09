Quel est le plan du ministre?

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, manie drôlement ses cartes politiques en utilisant les dysfonctionnements administratifs de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM) pour justifier son projet d’abolition des commissions scolaires. Les erreurs de gouvernance d’un groupe ne peuvent raisonnablement servir de passeport pour éradiquer un palier scolaire entier. Mieux vaudrait pour le gouvernement de la Coalition avenir Québec expliquer clairement en quoi consiste son projet de transformation des commissions scolaires en centres de services plutôt que de tournoyer autour du sujet sans en dévoiler le coeur.

Promesse phare qui a précédé à l’élection de la CAQ, l’abolition des commissions scolaires demeure encore, dans l’esprit des profanes tout autant que dans celui des fins connaisseurs, un engagement aux contours mystérieux. Que seront au juste ces « centres de services » et combien seront-ils ? Quel type d’« école communautaire » le ministre Roberge veut-il créer ? Veut-il pousser la décentralisation jusqu’à permettre autant de petits gouvernements scolaires qu’il y aura d’écoles ou son modèle d’autonomie des établissements camoufle-t-il au contraire le souhait d’un pouvoir ministériel exacerbé ?

Toutes ces questions restent à ce jour en plan. Un projet de loi visant la transformation des commissions scolaires est en route, mais nul n’en a vu la couleur. Les intentions générales du ministre de l’Éducation sont claires : il souhaite réduire les coûts, alléger les lourdeurs de la bureaucratie et améliorer la réussite des élèves. « Les bureaucraties trop lourdes finissent invariablement par se nourrir d’elles-mêmes : la machine se met au service de la machine », peut-on lire dans le Plan de gouvernance scolaire produit par la CAQ en janvier 2018. Dans le « système encrassé » actuel, l’argent reste dans les coffres du ministère ou des commissions scolaires et n’atteint pas à temps les écoles.

Le réseau de l’éducation est un enchevêtrement à la fois complexe et fascinant. Un ministère de l’Éducation, navire amiral format poids lourd dirigeant l’ensemble ; 72 commissions scolaires, couvrant les territoires superposés des réseaux linguistiques francophone et anglophone ; plus de 2000 écoles publiques, autant de conseils d’établissements, un million d’élèves, un parc immobilier comptant plus de 3500 bâtiments. Au gré des réformes et plans d’action, cette carte scolaire québécoise s’est considérablement améliorée et allégée. En 1948, le Québec comptait 1927 commissions scolaires !

Institutions démocratiques québécoises les plus anciennes, nées avant même la création des gouvernements municipaux, les commissions scolaires souffrent encore aujourd’hui d’être méconnues et, par conséquent, tout à fait incomprises. Elles organisent les services éducatifs destinés aux jeunes et aux adultes, gèrent les immeubles et les équipements, orchestrent une opération délicate nommée transport scolaire ; elles s’assurent de la répartition sur un territoire donné des services donnés aux élèves handicapés et en difficultés d’apprentissage, gèrent le service de la paie, la formation continue du personnel enseignant, l’embauche, le déploiement des nouvelles technologies et, oui, elles servent de courroie de transmission entre le ministère et les écoles à la fois pour le respect du plan de réussite et pour la distribution des ressources. Alors qu’on n’en a que pour les commissions scolaires des grands centres, dont les problèmes de gestion et l’entêtement à ne pas appliquer la loi 21 font la manchette, en milieu rural, les commissions scolaires jouent un rôle d’une extrême importance pour assurer une distribution égale et juste des services et ressources entre les établissements éloignés les uns des autres.

Sans conclure ici qu’elles doivent demeurer exactement les mêmes, nous affirmons qu’elles n’ont pas un rôle diffus et secondaire. Sans conclure ici que rien ne peut être fait pour donner plus de souplesse aux écoles, nous demandons : outre l’abolition des élus scolaires, en quoi les centres de services changeront de manière draconienne le paysage actuel ?

L’idée d’une remise de l’école « entre les mains de la communauté », tel que le formule le ministre Jean-François Roberge, n’est pas inédite. Un certain Camille Laurin, alors ministre de l’Éducation, en avait fait l’idée maîtresse de son livre blanc L’école québécoise : une école communautaire, responsable en 1982. Quelques propositions audacieuses y figuraient : transformer les écoles en corporations publiques dotées d’un conseil d’administration où les parents seraient majoritaires ; abolir le suffrage universel ; et transformer les commissions scolaires en coopératives de services administrées par des représentants élus des… municipalités.

L’heure est venue de faire connaître les intentions précises du gouvernement pour la refonte des commissions scolaires. La fin poursuivie est noble — réduction de coûts, amélioration de la réussite —, mais quels seront les moyens justifiant cette fin ?