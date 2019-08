Le bazar de la rentrée

L’excitation propre à la rentrée des classes s’enveloppe cette année d’un large voile d’inquiétude : y aura-t-il un prof dans la classe ? À la faveur des reportages diffusés ces jours-ci dans l’ensemble des médias du Québec, l’enthousiasme habituel est terni par des problèmes de grands, dont les petits ne devraient pas avoir à s’embarrasser. Hélas, c’est sur eux que pèseront ces tares.

Le bazar prend diverses formes : pénurie d’enseignants, manque d’espace, chantiers de construction en pleine cour de récré. Plus effrénée dans certaines écoles que d’autres, la chasse aux profs a pour conséquence gravissime que certains enfants n’ont pas de titulaire désigné pour commencer ce qui devrait être la journée la plus stimulante de l’année. Au mieux, un suppléant s’installant de bonne grâce au bloc de départ, incertain de pouvoir terminer la course. Au pire, l’école buissonnière en guise de démarrage. La belle affaire.

Le Devoir présente aujourd’hui son propre survol d’une pénurie de personnel qui sème l’angoisse dans les familles. Les élèves sont en nombre croissant, suivant une démographie qui gonfle ; dans certaines commissions scolaires, l’augmentation sera de 30 % d’ici à 2030. Dans les facultés d’éducation où sont formés les futurs maîtres, les inscrits sont à la baisse depuis 2015, mais une embellie se profile pour 2019-2020 — oui, il est permis d’espérer. Pour aggraver la dichotomie « plus d’élèves, moins de profs », les enseignants partent à la retraite en vagues, comme nos données l’indiquent.

On ne peut invoquer la surprise, car le tracé de ces courbes qui aujourd’hui se croisent pour former un désastre scolaire était écrit dans le ciel. Un peu à la manière du « choc » de la pénurie de main-d’oeuvre qui agite ces temps-ci tous ceux qui militent pour la préparation des travailleurs qualifiés, ce chaos scolaire était prévisible. Cela ajoute bien sûr à l’indignation et à la colère des familles, qui se demandent quel vent d’improvisation souffle sur la rentrée.

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, implore les parents d’user de « patience », car, dit-il, la solution toute faite n’existant pas, il faudra des années pour réparer les legs du passé — il accuse directement l’indolence du précédent gouvernement en matière de planification des ressources immobilières et de capacité de rétention du personnel enseignant. Les joutes partisanes ne sont pas du meilleur goût pour calmer l’anxiété des familles, qu’on se le dise. En outre, les parents peuvent grogner et s’impatienter, car le sujet vaut largement une bonne bouffée d’exaspération.

Selon des informations révélées mercredi par La Presse, le ministre Roberge s’outille pour amoindrir les secousses des prochaines rentrées scolaires. Il rapatrie au ministère la vue d’ensemble en matière de capacité d’accueil des établissements, du nombre d’élèves attendu et, conséquemment, il pourra lui-même déterminer quels sont les besoins les plus criants de construction de nouveaux espaces. C’est une gifle immense à l’endroit des commissions scolaires, mais elle suit deux logiques implacables : la cohérence avec une promesse électorale visant la dilution des commissions scolaires, et le besoin de cesser de gouverner à l’aveugle dans un réseau aussi imposant et important que celui de l’éducation.

En attendant que se fassent sentir les effets bénéfiques des changements promis, il faut stopper la saignée. Le ballet des suppléants, comme le disent avec une triste résignation certains parents, continuera de provoquer étourdissements et maux de tête. C’est ainsi que le ministère a décidé d’assouplir les règles d’accès à la profession d’enseignant, distribuant à la faveur de changements de règlements les « tolérances » et les « autorisations » d’enseigner.

Tout pour avoir un prof dans la classe ? Des étudiants en troisième année de baccalauréat s’étonnent de recevoir une offre de contrat ferme. « Dans un système idéal, les contrats comme ça ne devraient pas se rendre à moi, qui n’ai même pas terminé mon bac », confie Antoine Côté au Devoir. Mais, ajoute-t-il, il y avait un « besoin », et lui était la « solution ». Des joueurs se retrouveront enseignants cette année, alors qu’ils n’auraient même pas franchi le seuil de l’entrevue d’embauche il y a à peine cinq ans.

Ces solutions sont-elles durables ? Des expériences similaires ailleurs dans le monde ont montré que ces allégements n’étaient pas sans conséquence. Et pas seulement pour les enfants qui, pour réussir à l’école, se reposent en tout premier lieu sur des titulaires solides et outillés qui font figure de gardiens. Les effets pervers rejaillissent aussi sur les enseignants. Fragilisés par le manque de formation et l’intuition trop peu aiguisée, un nombre important de ces profs nouveau genre quittent le navire peu de temps après y avoir pris place.

L’attraction du personnel enseignant, pour regarnir les facultés d’éducation, est un levier d’importance. Mais la rétention des enseignants en place est la clef de voûte de tout ce qui s’articule dès aujourd’hui. Pour cela, le soutien et l’encadrement des nouvelles recrues et des joueurs d’expérience sont vitaux et permettront d’éviter que la saignée ne s’aggrave.