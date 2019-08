Travailleurs étrangers en mal de protection

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé différentes mesures, dont des subventions, pour soutenir les entreprises dans leurs démarches pour recruter des travailleurs étrangers temporaires.

Ainsi, 21 millions seront consacrés jusqu’en 2021 à financer 50 % des frais engagés par les entreprises pour leur recrutement à l’étranger, jusqu’à concurrence de 5000 $. En outre, une part des frais de déménagement des travailleurs recrutés sera remboursée, tandis que l’État leur offrira des services d’emploi ainsi qu’à leur conjoint.

Le gouvernement caquiste considère le recours aux travailleurs étrangers comme un des moyens pour atténuer la rareté de main-d’oeuvre, voire les pénuries, qui touchent les différents secteurs de l’économie ainsi que les PME en région.

Notons que, sur les 20 000 travailleurs étrangers répertoriés, on compte 12 000 ouvriers agricoles qui occupent un emploi saisonnier. Les 8000 autres répondent souvent à des besoins non pas temporaires, mais à l’année : leur statut pourrait les conduire à devenir des candidats à l’immigration économique, un parcours que privilégie le gouvernement Legault.

On ne peut s’opposer à l’aide que Québec veut apporter aux employeurs qui doivent surmonter plusieurs embûches et assumer des frais non négligeables pour recruter à l’étranger. En vertu des règles établies par le gouvernement fédéral qui gère le programme des travailleurs étrangers temporaires, ils doivent notamment fournir une étude d’impact pancanadienne sur le marché du travail pour chacun des candidats approchés.

En revanche, on ne peut ignorer que ces travailleurs, qui sont liés par contrat à un employeur unique, ont souvent une piètre connaissance de leurs droits en sol québécois et peuvent être l’objet d’abus de la part d’un patron qui peut les congédier de façon arbitraire et ainsi les forcer à rentrer dans leur pays.

Le ministre Boulet a promis de publier un règlement, à la faveur d’une récente modification de la Loi sur les normes du travail, pour encadrer les agences de recrutement qui devront s’assurer que les travailleurs étrangers connaissent leurs droits. Les employeurs seront aussi soumis à certaines obligations. On attend toujours ce règlement.

Mais les véritables changements doivent provenir d’Ottawa, qui doit revoir son programme afin de réduire la vulnérabilité des travailleurs recrutés et les abus dont ils sont l’objet, tout en assouplissant les exigences bureaucratiques imposées aux entreprises.