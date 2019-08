Jair Bolsonaro, le président incendiaire

« L’Amazonie est à nous, pas à vous », déclarait en juillet le président brésilien d’extrême droite, Jair Bolsonaro. Eh non, justement. L’Amazonie étant le « poumon de la planète », il coule de source que la déforestation et les feux sur brûlis qui la détruisent à grande vitesse soulèvent des enjeux d’ordre international — comme en soulève du reste la somme des défis environnementaux auxquels nous faisons face.

Dans ces conditions, comment alors contrer les effets de manches qui consistent pour ce « Trump des tropiques » à réduire les injonctions de la communauté internationale à une occasion d’exciter l’ultranationalisme de ses partisans et de dénoncer, au nom d’un certain anticolonialisme, les « puissances étrangères » qui chercheraient à faire main basse sur l’Amazonie ?

Le président français, Emmanuel Macron, est récemment monté au créneau en menaçant de ne pas ratifier l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, dont fait partie le Brésil, si l’Accord de Paris pour le climat n’était pas respecté par le gouvernement Bolsonaro — mais c’est une menace plus ou moins vide. À Biarritz, les pays du G7 se sont bien alarmés de la crise amazonienne, mais pour finalement accoucher, sans Donald Trump, d’un plan d’aide et de reforestation plutôt modeste de 20 millions de dollars destiné à quatre pays — bonifié, il est vrai, par une assistance canadienne d’urgence à hauteur de 15 millions et prévoyant l’envoi de bombardiers à eau. Cette aide des pays du G7 a été refusée tard lundi soir par le Brésil.

L’indignation est relative dans la mesure où il faut la concilier avec l’appétit mondial pour le boeuf et le soya OGM. La défense que prend M. Bolsonaro de l’expansion de l’industrie agroalimentaire brésilienne en Amazonie illustre en fait de façon extrême et hallucinante le conflit entre l’économie capitaliste mondialisée et la protection de l’environnement. Un conflit que l’Accord de Paris est loin d’éteindre.

Il vaut d’être noté que, dans la Bolivie voisine, le président « socialiste » Evo Morales, qui tient le pouvoir depuis 2005, ne fait guère autrement. En proie à une déforestation de grande ampleur, la Bolivie est elle aussi aux prises avec d’immenses feux de forêt depuis le début du mois d’août. Y est appliquée, derrière les beaux discours sur la défense de la « Terre mère », une politique économique largement soumise à des forces du marché qui font passer le développement national par la croissance de l’élevage et des monocultures de soja et de canne à sucre. Comme au Brésil.

La protection de l’Amazonie aura été une pièce centrale de la politique environnementale brésilienne pendant la majeure partie des vingt dernières années. À tel point que le Brésil avait réussi à ralentir, contre vents et marées, les taux de déforestation. Encore qu’en cherchant à protéger le bassin amazonien, les autorités précédentes avaient en fait laissé se déplacer la production dans d’autres régions, comme le Cerrado, aujourd’hui défriché à 50 %. Mais de cela, on ne parle pas.

Toujours est-il qu’entré en fonction le 1er janvier dernier, M. Bolsonaro, ce nostalgique de la dictature, a taillé en pièces les organismes de protection environnementale, décapitant les directions des deux instituts compétents. Combinée à ce saccage institutionnel, la grave sécheresse qui a sévi cette année fait que les feux conséquents à l’expansion de l’entreprise de déforestation ont augmenté de 87 % depuis le début de 2019. En un mot comme en mille, le fragile écosystème amazonien suffoque.

Écosystème fragile, démocratie fragile. L’élection de l’irrespirable Bolsonaro sera venue témoigner du cul-de-sac dans lequel la démocratie brésilienne se trouve coincée. Une élection au parfum d’illégitimité : en juin, le site d’investigation The Intercept révélait ce dont, au demeurant, beaucoup se doutaient, à savoir que l’enquête pour corruption ouverte contre l’ancien président Lula, maintenant en prison, avait été politisée, le flamboyant juge anticorruption Sergio Moro, aujourd’hui ministre de la Justice, ayant de toute évidence manoeuvré pour empêcher Lula de se représenter à la présidence en 2018…

Lueur d’espoir : la popularité de Bolsonaro, qui se montre tous les jours plus incompétent, est en chute, y compris parmi les évangéliques dont il est le chouchou. « Va-t-il terminer son mandat ? », demande déjà un éditorialiste. Qui sait, vu le gâchis ? Assommée par quatre ans de récession, la rue brésilienne anti-Bolsonaro, que l’on croyait anéantie, a relevé la tête — contre Sergio Moro, contre les coupes en éducation et la réforme des retraites, contre le sort fait à l’Amazonie.

Ce président incendiaire est aussi sous surveillance.