Résister à l’intimidation

Depuis l’arrestation de la numéro deux du géant chinois des télécommunications Huawei par le Canada, à la suite d’une demande d’extradition américaine, Pékin ne cesse de montrer les crocs. La primauté du droit est le dernier souci du gouvernement chinois, qui veut uniquement la libération séance tenante de Meng Wanzhou.

Les autorités chinoises ne lésinent pas sur les moyens pour tenter de faire plier Ottawa : détention arbitraire des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, accusés d’espionnage, condamnation à mort de deux Canadiens trouvés coupables de trafic de drogue, représailles commerciales contre les exportateurs canadiens de canola, de porc et de boeuf…

Le ton a monté d’un autre cran cette semaine après que la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, eut joint sa voix à celle de son homologue européenne Federica Mogherini pour inviter tous les protagonistes de la crise à Hong Kong à « faire preuve de retenue, [à] rejeter la violence et [à] prendre des mesures urgentes pour désamorcer la situation ».

Cette réponse mesurée aux manifestations prodémocratiques qui durent depuis deux mois a valu à Mme Freeland, et seulement à elle, les remontrances du ministère chinois des Affaires étrangères. « Remarques irresponsables », « grossière ingérence dans les affaires internes de la Chine », a déclaré le porte-parole du ministre sur les ondes d’une télévision locale. Et ça ne s’est pas arrêté là. « Nous demandons au camp canadien de réfléchir profondément à ses erreurs, de se mettre dans une position plus correcte et de cesser ses méfaits avant qu’il ne soit trop tard », a-t-il ajouté, menaçant.

Selon l’ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques, on est face à la nouvelle diplomatie chinoise telle que pratiquée sous la présidence de Xi Jinping. On ne cherche plus à sauver la face et à éviter d’embarrasser son interlocuteur, on joue du muscle.

Le fait que la ministre canadienne soit une femme y est peut-être aussi pour quelque chose, mais c’est avant tout sa réputation de solidité qu’on veut ébranler. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un gouvernement étranger la prend à partie parce qu’elle se tient debout. Le président américain Donald Trump l’a critiquée durant les négociations de l’ALENA. Les Russes lui interdisent toujours de mettre les pieds chez eux.

Ce dernier accrochage avec Pékin est aussi le reflet, note M. Saint-Jacques, des mauvaises relations qui sévissent entre les deux pays. De toute évidence, le Canada cherche encore comment interagir avec cette nouvelle Chine plus puissante et sûre d’elle, peu soucieuse des règles internationales et encline à bousculer et à intimider ceux qui se trouvent sur son chemin ou qui se mêlent de ce qu’elle considère comme une affaire intérieure.

Mercredi, à Montréal, lors d’un discours sur la politique étrangère, le premier ministre Justin Trudeau a souligné la longévité des relations diplomatiques sino-canadiennes, mais aussi les désaccords anciens et nouveaux. Mais dans ce cas, comme avec d’autres partenaires puissants, « nous n’intensifions pas les crises, mais nous ne cédons pas non plus ».

Mme Freeland a déjà prouvé qu’elle savait se tenir debout, elle doit persister même si face à la Chine, cela exige beaucoup de doigté pour qui veut à la fois défendre l’ordre international et les intérêts canadiens, y compris ceux des citoyens pris en étau. Dans le cas de Hong Kong, le Canada doit continuer à faire front commun avec les autres pays qui défendent le respect de l’accord de cession de ce territoire à la Chine, territoire où vivent 300 000 ressortissants canadiens et à qui on avait promis autonomie, état de droit, liberté d’expression et de presse.