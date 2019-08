Seul contre tous

Qui peut dire lequel sortira gagnant de la guerre commerciale en cours entre les États-Unis du populiste Donald Trump et la Chine de l’ambitieux président à vie Xi Jinping ?

Pour le moment, les États-Unis ont le dessus grâce aux nombreux mécanismes de réaction rapide du marché qui permettent d’absorber les coups au fur et à mesure qu’ils surviennent. Et si l’économie montre des signes de ralentissement, il reste toujours l’intervention de la Réserve fédérale, comme on l’a vu la semaine dernière, lorsque la banque centrale a réduit ses taux pour la première fois en dix ans. Mais la Fed ne peut pas sauver le monde à elle seule !

De son côté, la Chine, dont les exportations vers les États-Unis sont beaucoup plus élevées que les importations (500 milliards de dollars contre 120 milliards l’an dernier), ressent durement les effets des tarifs de 25 % imposés sur les deux cinquièmes (2/5) de ses ventes aux États-Unis. Lesquels tarifs seront suivis dès septembre par une autre salve de 10 % sur les 300 milliards de dollars d’exportations encore intouchées. Ce qui ne peut qu’accentuer la baisse de l’activité manufacturière chinoise, voire de l’ensemble de l’économie mondiale à laquelle la Chine est désormais intimement liée.

Pour limiter les dégâts, la Banque populaire de Chine (BPC) a dévalué le yuan, en refusant cependant d’admettre que la commande provenait du parti. Le genre d’attitude dont rêve le président Trump, mais que la tradition d’indépendance de la Fed l’empêche de réaliser, heureusement.

Les deux pays continuent de prétendre vouloir négocier un accord commercial qui mettrait fin aux tensions économiques. Mais au rythme où vont les choses, nous sommes loin d’un tel accord, aucun des deux présidents n’étant prêt à reculer. La Chine, surtout, qui refuse d’adopter des lois qui interdiraient les subventions massives et récurrentes aux entreprises d’État manufacturières et commerciales, le vol de propriété intellectuelle et les transferts technologiques obligatoires des sociétés étrangères vers leurs partenaires chinois.

Puis, il y a la montée récente de très grandes entreprises chinoises, comme Huawei, qui est perçue par Washington comme une menace à sa sécurité. En fait, ce que craignent les Américains sans l’avouer ouvertement, c’est aussi de perdre l’avance technologique qu’ils ont mis cinquante ans à bâtir. L’arrestation à Vancouver en décembre de la numéro deux de Huawei, Meng Wanzhou, n’est pas sans lien avec la guerre technologique que se livrent Américains et Chinois. Et comme toujours, le Canada fait comme s’il ne le savait pas en jouant seulement la carte juridique pour ne pas déplaire à M. Trump, dont on connaît la capacité à piquer une crise à la moindre contrariété, fût-elle le fait d’un proche allié.

On l’a souvent dit, depuis que Donald Trump est président, les États-Unis font tout pour s’isoler de leurs alliés, allant jusqu’à renier les accords et les institutions qu’ils ont eux-mêmes contribué à créer. On pense entre autres à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux traités commerciaux comme l’ALENA que M. Trump n’a pas manqué de décrire comme le pire accord jamais négocié.

Devant une Chine menaçante, les États-Unis auraient évidemment eu tout intérêt à créer un front commun avec leurs alliés traditionnels que sont l’Europe, le Japon, l’Australie et le Canada. Après tout, ces pays sont aussi menacés par la montée en force d’une Chine communiste peu respectueuse des règles du commerce international, et encore moins des droits de la personne.

Au contraire, M. Trump a tout misé sur un protectionnisme tous azimuts à coups de tarifs assassins imposés à la presque totalité de ses partenaires commerciaux sous prétexte de sécurité nationale. Résultat : aucun d’entre eux ne prend aujourd’hui la défense des États-Unis dans sa guerre commerciale contre la Chine. Une guerre qui méritait d’être menée, mais certainement pas sans préparation, sans consultation et sans plan d’attaque à long terme auquel tous les pays victimes des tactiques chinoises déloyales auraient pu participer, dans le respect des règles et des traditions de négociation propres à l’OMC.

À cause de la bonne tenue de l’économie américaine, qui profite d’un cycle haussier d’une durée record, d’un taux de chômage de moins de 4 % et d’un taux d’inflation inférieur à 2 %, le président Trump continue de faire valoir les mérites de ses politiques à 15 mois des élections. Bien malin qui pourrait prévoir la suite. Ce qui est certain, c’est que plusieurs facteurs précurseurs d’un ralentissement mondial sont maintenant réunis, et tôt ou tard le ciel nous tombera sur la tête. Aussi bien nous y préparer.