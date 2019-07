Trouver un antidote à Poutine

La Russie sous Vladimir Poutine vit un été politique tendu — un élan de grogne qui tourne tout à coup à une sale affaire avec le possible empoisonnement d’Alexeï Navalny, figure majeure de l’opposition. On dit possible, comme s’il y avait lieu d’en douter vraiment, alors qu’il est plus que plausible que l’homme qui se remet d’une « intoxication généralisée », selon sa docteure, a été empoisonné dans la prison où il avait été jeté pour une énième fois.

Bougie d’allumage de toute cette histoire : l’invalidation à la mi-juillet par la commission électorale d’une soixantaine de candidatures, dont la majorité présentait des opposants indépendants, aux élections locales de la ville de Moscou, sous prétexte d’irrégularités. Hormis réprimer, il n’y a rien qu’une démocrature sache mieux faire pour museler l’opposition que de se cacher derrière le paravent du légalisme, même quand la manipulation crève les yeux.

Ainsi, celle de Vladimir Poutine avait décrété que, pour avoir le droit de se présenter, il faudrait que les candidats réunissent les signatures de 3 % des inscrits sur les listes électorales de leur circonscription — contre 0,5 % auparavant. Ce que l’opposition jure avoir réussi à faire dans un grand nombre de cas — et en un temps record.

« Le pouvoir doit décider ce qui est le plus risqué : nous laisser participer ou provoquer des manifestations en nous en empêchant », avait déclaré au Monde Lioubov Sobol, autre figure de proue de l’opposition, proche de Navalny, et candidate dans la 43e circonscription de la capitale.

Il a choisi de doter l’opposition d’un appel aux armes dont il a mal mesuré la force de mobilisation. Sans être massive, la manifestation pacifique pour des élections libres qui a réuni 20 000 personnes il y a deux semaines à Moscou était de l’ordre de l’inédit depuis les protestations de 2011-2012 contre les fraudes électorales et le retour de Poutine à la présidence. Le régime a été pris de court. D’où le déploiement, samedi, de moyens policiers disproportionnés pour écraser une nouvelle mobilisation, avec à la clé l’arrestation de plus de 1400 personnes.

C’est pour avoir appelé à cette manifestation que M. Navalny a écopé, mercredi dernier, de 30 jours de prison. Et c’est pour l’ensemble de son oeuvre à titre d’opposant en chef à Vladimir Poutine qu’il a « possiblement » été empoisonné. Ce qui horrifie, mais ne surprend guère. On sait depuis longtemps que M. Poutine est à la tête d’un régime mafieux. De la journaliste Anna Politkovskaya, assassinée dans son appartement en 2006, à l’ancien espion russe Sergei Skripal, victime d’empoisonnement l’année dernière à Salisbury, en Grande-Bretagne, en passant Boris Nemtsov, politicien d’opposition abattu en 2015 devant le Kremlin, la liste est longue des opposants muselés ou éliminés sans états d’âme par le pouvoir.

La liste est longue, et le recours à la répression pure et dure des voix de la société civile prend des proportions chinoises. L’affrontement autour des élections de septembre à la Douma de Moscou témoigne de ce durcissement, comme il témoigne par conséquent d’une certaine nervosité du régime. Si donc la popularité personnelle de M. Poutine reste importante, celle de son parti, Russie unie, faiblit. À Moscou, détail significatif : aucun candidat ne se présente plus sous le drapeau officiel du parti au pouvoir, comme il est préférable de ne bénéficier de son soutien qu’en sous-main. Il se trouve contre toute attente que, d’autre part, plusieurs candidats pro-Poutine ont été battus à des élections régionales tenues depuis un an par des rivaux appartenant à l’opposition tolérée, notamment communiste.

Moins médiatisées chez nous, d’importantes manifestations de retraités ont eu lieu l’automne dernier dans des dizaines de villes et de villages du pays contre une réforme reportant l’âge de la retraite. De celles-ci à celles-là, c’est dire que l’ascendant politique du président n’est pas par définition à toute épreuve. « Je soutiens sa politique étrangère, mais ses politiques sociales sont humiliantes », avait dit à la correspondante de Radio-Canada une éducatrice en garderie. Tout juste. M. Poutine planait alors allègrement sur les succès de l’intervention militaire russe en Syrie, calculant que son ultranationalisme faisait oublier une qualité de vie médiocre. La vision pessimiste des choses veut que se dégonfle la plus récente expression de colère sociale. Une vision plus optimiste du monde veut qu’il existe un antidote à ce régime et qu’il ne puisse pas éternellement suffire de verrouiller les portes du pouvoir.