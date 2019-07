Un choix désespéré nommé Boris

Avatar de Donald Trump en même temps qu’héritier autoproclamé de Winston Churchill — tous les croisements étant possibles —, Boris Johnson a été élu mardi chef du Parti conservateur sur promesse de divorce « coûte que coûte » avec l’Union européenne (UE) d’ici le 31 octobre. Dans son discours d’acceptation, il a affiché sa typique désinvolture en déclarant que même certains de ses partisans pourraient « se demander ce qu’ils viennent de faire ». Sans doute.

Chose certaine, beaucoup de Britanniques se demandent aujourd’hui ce qui leur arrive et comment ils ont pu en arriver là, accoutrés d’un premier ministre pareil.

Le fait est que la radicalisation du Parti conservateur qui se dessine ne traduit guère le sentiment populaire. Sur l’enjeu du « no deal », une sortie de l’UE sans accord, il se trouve que, selon les sondages, les deux tiers des militants conservateurs en appuient l’idée, contre seulement 23 % des Britanniques dans leur ensemble. On pourrait ajouter que M. Johnson a été élu avec 66 % des voix des 160 000 des membres des tories — qui sont des hommes (à 97 %) et qui sont blancs (à 70 %), une uniformité dont on ne peut pas dire qu’elle soit représentative de la société.

À lire aussi Un nouveau premier ministre aux jours déjà comptés

Et dire que le oui au référendum de juin 2016, où Boris Johnson avait agi comme chef de la campagne pro-Brexit, a été largement interprété comme un appel des citoyens à se faire entendre des « élites », celles qui sont en l’occurrence à Bruxelles. L’une des grandes énigmes politiques des dernières années, écrit le chroniqueur du Guardian William Davies, est que la confiance déclinante dans ces élites « est souvent encouragée et exploitée par des figures au caractère autrement plus douteux que les technocrates et les politiciens » conspués par les électorats. M. Johnson est de cette énigme un exemple probant.

Populiste ultralibéral et politicien excentrique, il est connu pour son « opportunisme légendaire » et est un homme « à qui mentir vient aussi facilement que respirer », affirme James Butler, autre journaliste britannique. Bien que né à New York, il a renoncé à la citoyenneté américaine pour échapper au fisc. Son passage à la tête du Foreign Office (2016-2018) fut un fiasco. Le voici premier ministre — il le sera officiellement mercredi après avoir vu la reine Elisabeth au palais de Buckingham — avec la promesse d’aller renégocier l’accord sur le Brexit à Bruxelles et d’en revenir avec « le beurre et l’argent du beurre » — conserver une relation étroite avec l’UE sans en faire partie.

Avec ce bagage, on se demande bien comment ce M. Johnson sans crédibilité réussira là où la première ministre sortante Theresa May a échoué ces trois dernières années, notamment au sujet la fameuse question du « backstop », l’arrangement négocié pour tenter de surmonter le problème compliqué de la circulation des biens et des personnes entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande. Il dit compter sur son énergie et son charme pour changer la donne et pense que son chantage au « no deal » va faire plier Bruxelles. Du Trump tout craché.

Sans compter qu’à l’intérieur, ses difficultés demeureront entières : son gouvernement, disposant aux Communes d’une infime majorité de trois voix, dépend toujours pour sa survie des dix députés du DUP, parti nord-irlandais europhobe. Et cela, dans un contexte où les conservateurs se déchirent plus que jamais : il n’est pas encore arrivé au 10 Downing Street que M. Johnson fait face à une révolte interne, plusieurs ministres-clés ayant déclaré qu’ils démissionneraient plutôt que de participer à son gouvernement.

C’est dire, en somme, si la Grande-Bretagne s’achemine tout droit vers des législatives anticipées.

L’élection de M. Johnson dénote en fait à quel point les militants conservateurs sont désemparés face au psychodrame du Brexit. Il est le choix d’un parti désespéré. C’est aussi un choix qui, au fond, relève de soucis ultrapartisans, s’agissant de faire échec, d’une part, à la montée du parti du Brexit du leader d’extrême droite Nigel Farage et, d’autre part, de bloquer un retour au pouvoir du Parti travailliste.

Il reste une carte à M. Johnson, prêt à toutes les complaisances pour conclure au plus vite un accord de libre-échange avec Washington pour excuser et compenser la perte du marché européen. Un chemin semé d’embûches. Reste que Trump et lui sont idéologiquement frères d’armes. « Boris est dur et intelligent. Les gens l’appellent le Trump britannique. Ils m’aiment là-bas », a narcissiquement déclaré le président américain mardi. Leur collaboration, fût-elle confuse, va leur procurer un pouvoir certain de nuisance.