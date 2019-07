En ville ou à la campagne?

L’Institut national de santé publique (INSPQ) vient de lancer un outil en ligne fort prometteur permettant de comparer les causes de mortalité en milieux urbain et rural. De quoi guider l’adoption de politiques publiques fondées sur des données probantes.

Cet outil de l’INSPQ recense les écarts existants entre les zones urbaines et rurales en fonction de trente indicateurs de santé, parmi lesquels figurent les décès par accident de voiture, l’incidence de mortalité imputable à certains cancers, aux maladies pulmonaires et au tabagisme, le taux de suicide, la mortalité infantile, etc.

Les données tranchent avec l’idée reçue qu’il fait bon vivre à la campagne, où l’on respire l’air pur à pleins poumons, par opposition à une glauque existence dans le smog urbain. Ces clichés ont la vie dure. La principale utilité de l’outil développé par l’INSPQ est de camper la discussion sur des données empiriques.

Sur quinze indicateurs de mortalité, huit sont significativement plus élevés à la campagne qu’en ville. C’est le cas des décès causés par des accidents de voiture, des suicides, des cancers du poumon. L’espérance de vie est plus élevée d’environ un an dans les milieux urbains, autant pour les hommes que pour les femmes.

De là à conclure qu’il vaut mieux habiter en ville qu’à la campagne pour notre santé, il y a une marge. Les données de l’INSPQ n’établissent pas de liens de causalité entre l’habitat et les facteurs de risque. Qu’il y ait plus d’accidents à la campagne tombe sous le sens : les distances y sont plus grandes, les limites de vitesse plus élevées, et les déplacements plus fréquents qu’en ville. De même, le fait que les mortalités dues à la maladie d’Alzheimer et à la démence soient plus élevées en zone urbaine n’est pas surprenant. C’est dans les grands centres que les personnes âgées terrassées par cette infâme maladie trouveront les services de santé adaptés à leur condition.

Qui plus est, les données colligées par l’INSPQ réfutent cette dichotomie entre la ville et la campagne, dans la mesure où les chercheurs ont observé des disparités entre milieux comparables. Les milieux de vie ne constituent pas des déterminants de la santé, c’est une nuance importance. Cet exercice permettra de pousser les enquêtes et d’aiguiller les décideurs dans l’élaboration de politiques publiques. Le tableau de bord sera d’autant plus utile qu’il sera enrichi de données additionnelles au cours des prochains mois, entre autres sur le taux d’hospitalisation, les comportements et les habitudes de vie.

L’initiative de l’INSPQ contribuera à l’élaboration de programmes de prévention fondés sur des faits, et non sur des impressions ou des jugements de valeur. Du moins peut-on l’espérer. Pour y parvenir, il faudra compter sur le sens des responsabilités des élus, à qui il incombe de prendre des décisions basées sur des faits et non sur l’air du temps ou l’humeur de l’électorat.

Les inégalités sociales et les déterminants de la santé ne peuvent se résumer à une histoire de code postal. Que l’on s’attarde à l’insécurité alimentaire, au tabagisme, à l’abus d’alcool, à l’espérance de vie, au suicide, à la diplomation ou à tant d’autres indicateurs, le constat demeure le même. La pauvreté est la mère de toutes les inégalités.

Le Québec a fait figure de précurseur en se dotant d’une loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dès 2002. Le nouveau plan d’action, adopté en 2017, a instauré un revenu de base pour des personnes qui ont des contraintes sévères à l’emploi. Il s’agit de la mesure phare d’un plan de trois milliards pour permettre à 100 000 personnes de sortir de la pauvreté d’ici 2023. Il serait utile de mesurer le chemin parcouru, car la réussite est loin d’être assurée.

En avril dernier, l’Institut du Québec (IDQ) concluait dans une étude qu’il y avait une réflexion à faire sur nos méthodes et nos politiques pour aider les Québécois les plus démunis à s’affranchir de la pauvreté. Ils ne s’en sortent pas plus vite qu’ailleurs au Canada, et ils y demeurent parfois plus longtemps, alors que notre régime fiscal est parmi les plus égalitaires au pays.

La proportion de personnes en situation de pauvreté reste stable à travers le temps, et les inégalités économiques sont maîtrisées, constate l’IDQ dans son étude (Sortir de la pauvreté au Québec). La prospérité économique que vit présentement le Québec commande des avancées plus importantes. C’est une responsabilité collective que l’on oublie trop facilement.