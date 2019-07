La vigilance est de mise

Le 30e anniversaire de la cause célèbre opposant Jean-Guy Tremblay à Chantal Daigle offre l’occasion de revisiter le droit à l’avortement. Il s’agit d’un acquis moins stable qu’il ne le semble avec la montée des groupes pro-vie, qui sont d’une détermination obstinée et qui s’activent des deux côtés de la frontière.

Officiellement, aucune formation politique sérieuse au Canada ne veut remettre le droit à l’avortement à l’avant-scène du débat. Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a repris la politique de la ligne tracée dans le sable établie par son prédécesseur, Stephen Harper. Il n’a pas l’intention de rouvrir ce débat, mais il laissera les députés membres de la formation voter en toute liberté sur la question. Le parti soutient aussi le droit de conscience des médecins qui refusent de participer ou de confier leurs patients à des services d’interruption volontaire de grossesse.

M. Scheer ne cache pas ses convictions pro-vie, et il doit son élection à la chefferie, faut-il le rappeler, au ralliement des éléments les plus réactionnaires du parti sur la question de l’avortement.

Cette position mitoyenne est peut-être respectueuse de la liberté de conscience des députés pro-vie du caucus, mais elle est loin d’être rassurante pour les femmes qui ont arraché à la dure le droit de disposer de leur corps comme elles l’entendent.

La position conservatrice donne d’ailleurs droit à de savoureuses contradictions, telle que la nomination d’une porte-parole sur la condition féminine, Rachael Harder, ouvertement pro-vie. Et elle ouvre la porte à d’inquiétants silences. En mai dernier, en marge d’une remise en question du droit à l’avortement aux États-Unis, les conservateurs sont restés de glace aux Communes à la suite de la présentation d’une motion de soutien au droit des femmes de choisir.

M. Scheer a beau dire que le premier ministre, Justin Trudeau, brandit l’épouvantail du débat sur l’avortement pour faire diversion, aucune formation crédible (ce qui exclut d’office le parti de Maxime Bernier) n’a de position aussi alambiquée sur la question.

Les conservateurs se définissent donc comme des pro-vie passifs dans un contexte de grande ébullition sociale. Aux États-Unis, le président américain, Donald Trump, a promis de nommer à la Cour suprême des juges pro-vie, suscitant l’espoir, chez les opposants à l’avortement, que soit renversé l’arrêt Roe c. Wade, en vertu duquel l’avortement a été décriminalisé en 1973.

Lors d’un tête-à-tête avec le premier ministre Trudeau, en mai dernier, le vice-président américain, Mike Pence, a fait bien peu de cas des préoccupations du chef d’État canadien quant à l’adoption de lois anti-choix dans plusieurs États américains. Des projets de loi visant à restreindre le droit à l’avortement ont été soumis dans 28 États américains. L’Alabama a voté la loi la plus répressive du pays, en adoptant un régime de criminalisation totale de l’avortement, même dans les situations d’inceste ou de viol. Qu’importe ! Mike Pence s’est dit fier de faire partie d’un gouvernement pro-vie qui prend des mesures pour défendre le caractère sacré de la vie, à l’échelle domestique et internationale.

La position du Parti conservateur doit être analysée dans un contexte nord-américain plus large. Il faut prendre acte du fait que le lobby pro-vie se sent investi d’une mission et d’une légitimité accrues en raison de la présence d’alliés au sein des partis de centre droit. Le film Unplanned, un brûlot antiavortement, ne crève pas les écrans uniquement dans le Midwest américain. L’évangile se fraie un chemin dans les salles du Québec et du Canada.

Lors des prochaines élections fédérales, un groupe marginal, mais bien organisé, RightNow, ciblera une cinquantaine de circonscriptions au Canada et il ambitionne de contribuer à l’élection d’une dizaine de députés pro-vie. C’est une étape incontournable pour le mouvement pro-vie, qui grandit dans cet espace sûr (ou safe space) conservateur en caressant l’ambition plus grande que son prosélytisme moralisateur finisse un jour par sculpter les politiques publiques.

Notre situation est loin d’être comparable à celle des États-Unis. Les citoyens appuient massivement le libre choix. Le retour de la criminalisation de l’avortement n’est pas pour demain. Ni les leaders politiques ni les juges de la Cour suprême n’affichent de volonté en ce sens.

Cela ne dispense pas les citoyens et leurs représentants d’une vigilance de tous les instants, car les arguments des pro-vie sont pernicieux. Il faudra bien les appeler par leur vrai nom. Ce sont en fait des anti-choix qui nient à la femme sa pleine autonomie. Quand ils ne cherchent pas à affirmer le droit du géniteur qui veut forcer une partenaire à donner naissance à un enfant contre son gré, comme dans l’affaire Tremblay c. Daigle, ils cherchent à affirmer le droit de l’enfant à naître.

« À partir de quand commence la vie ? » vous demanderont-ils. Ce questionnement ontologique, tout à fait fascinant et complexe, demeure subordonné au droit inaliénable d’une femme de rester aux commandes de son destin et de son corps. Ni l’État ni les apôtres du fait religieux en tous genres ne devraient avoir la possibilité de limiter ce droit.