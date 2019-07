Diplômés étrangers: va-t-on tourner le dos à l’avenir?

En raison de leur expérience préalable au Québec, les diplômés et les travailleurs temporaires qualifiés « ont déjà amorcé leur processus d’intégration au marché du travail et à la société québécoise, ce qui en fait des candidats de choix à l’immigration permanente ».

Telle est l’affirmation faite par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion dans son document cadre sur la planification de l’immigration au Québec pour la période allant de 2020 à 2022. Il est difficile de réconcilier cet énoncé de principe avec la décision récente de Simon Jolin-Barrette de suspendre le Programme de l’expérience québécoise (le PEQ) jusqu’au 1er novembre.

L’annonce était enfouie dans la Gazette officielle la semaine dernière. Pour atténuer l’impact d’une décision indélicate, on ne peut choisir meilleur format, ni meilleure période de l’année. Le ministre titulaire de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a fait des cachotteries inutiles aux citoyens et aux élus.

Le PEQ a été mis en place en 2010 par le gouvernement de Jean Charest, afin d’accélérer les démarches pour obtenir un certificat de sélection (la première étape menant à l’octroi d’une résidence permanente) pour les étudiants étrangers ayant obtenu leur diplôme au Québec et possédant une maîtrise du français parlé intermédiaire ou avancé. Environ 5000 diplômés sont passés par le PEQ pour demeurer au Québec l’an dernier.

La suspension du PEQ est marquée par l’incohérence. Le ministre Jolin-Barrette aurait dû faire part de ses intentions au moment où il annonçait, le 5 juillet dernier, un réinvestissement nécessaire de 70 millions dans les programmes incitatifs de francisation des immigrants. Au moins, il aurait fait face à la musique devant les médias. La stratégie de communication laisse pantois, d’autant plus que les raisons pour justifier la suspension du PEQ sont nébuleuses. Il s’agirait de favoriser un deuxième volet du PEQ, moins connu, visant des travailleurs étrangers temporaires, afin de contrer la pénurie de main-d’oeuvre, selon un porte-parole du ministère.

Ce raisonnement est spécieux. On voit mal comment il sera possible de résorber la pénurie de main-d’oeuvre en réduisant le bassin de candidats potentiels pour les quelque 120 000 emplois vacants. D’ailleurs, rien ne prouve que les emplois qualifiés, tout indiqués pour les diplômés du PEQ, seront comblés par les travailleurs immigrants. Oublions la pénurie de main-d’oeuvre un instant. Selon les dernières projections de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), il y aura plus de décès que de naissance au Québec à partir de 2030. La croissance de la population passera inévitablement par l’apport de nouveaux arrivants, à moins que le Québec veuille gérer son déclin.

Le ministre Jolin-Barrette ne cherche-t-il pas plutôt à atteindre coûte que coûte sa cible de réduction des seuils d’immigration ? Qu’accomplira-t-il en favorisant les travailleurs étrangers temporaires, soit de la main-d’oeuvre bon marché, et en envoyant sur une voie de garage les diplômés qualifiés ?

Le gouvernement Legault envoie un bien mauvais message aux étudiants étrangers qui seraient tentés de s’établir au Québec, sans compter qu’il plonge les diplômés actuels dans l’incertitude sur leur avenir. Il sape les efforts des universités et des employeurs qui cherchent à attirer et à retenir les talents étrangers. Il hypothèque son avenir en s’aliénant une clientèle recherchée non seulement au Québec, mais dans tous les États occidentaux qui transitent vers l’économie du savoir.

Le gouvernement Legault refoule les immigrants les plus prometteurs pour son destin. Ces étudiants contribuent au financement des universités et ils enrichissent la vie universitaire. Ils ont obtenu un diplôme reconnu au Québec, au terme d’un parcours qui les aura exposés au fait français, à ses institutions et à sa culture. Ils maîtrisent le français. Et ils veulent faire le choix du Québec ! Que leur faut-il de plus ?

Le gouvernement Legault a bien raison d’investir dans la francisation après des années de laisser-faire, et il est dans son droit d’adopter des politiques publiques qui favoriseront l’intégration des immigrants à la majorité francophone. Il oublie par contre que l’immigration ne peut se réduire à une affaire de quotas, de seuils et de tests.

C’est d’intégration des immigrants à la majorité francophone qu’il devrait se soucier, et celle-ci passe par deux vecteurs : l’éducation et le travail. Les étudiants internationaux qui bénéficient du PEQ possèdent déjà les bons ancrages de par leur formation et leur attractivité sur le marché du travail.

Comme le font remarquer Force Jeunesse, l’Union étudiante du Québec et la Fédération étudiante collégiale du Québec dans notre page Idées, il n’y a pas meilleurs candidats à l’immigration que des jeunes formés dans nos universités et nos collèges, domiciliés au Québec et attachés par le fil invisible de l’amitié et des réseaux professionnels.

Simon Jolin-Barette a pris une décision à court terme, pernicieuse pour l’essor du Québec et son image. Personne ne le blâmera de reculer pendant qu’il est encore temps.