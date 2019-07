Condensé de racisme

Les propos tenus ces derniers jours par Donald Trump à l’endroit de quatre jeunes élues démocrates sont un condensé d’insanités, de racisme et de misogynie. Ils augurent une campagne présidentielle émaillée de violences. Ils se conjuguent avec la cruauté de la politique migratoire trumpienne — dont un autre pan, bafouant le droit d’asile des réfugiés, entre en vigueur aujourd’hui. Ils sont fondés sur la conviction que plus le Parti démocrate virera à gauche, meilleures seront les perspectives de réélection de M. Trump, l’état de l’économie et le système électoral bancal aidant. Ça reste à voir.

Qu’importe si les quatre représentantes progressistes au Congrès qu’il a invitées sans les nommer à « retourner dans leur pays » sont de nationalité américaine et, sauf pour Ilhan Omar, arrivée d’un camp de réfugiés somaliens au Kenya à l’âge de 12 ans, sont nées aux États-Unis. L’essentiel, et cet essentiel est suprémaciste, c’est qu’elles ne sont pas blanches — « tare » aggravée par le fait qu’elles ne sont pas non plus des hommes. Le reste est accessoire. Approche grossière et donc limpide : M. Trump, qui ne sait que semer la discorde, renoue avec le birtherism qu’il avait appliqué à Barack Obama en avançant qu’il était né au Kenya et non pas à Hawaï.

Il demeure qu’à l’orée de 2020, M. Trump a mis le Parti républicain à sa main. Cette histoire y changera-t-elle quelque chose ? Le fait est que rien dans les mensonges et les énormités xénophobes qu’il profère depuis trois ans n’entame sa popularité auprès des électeurs républicains, popularité qui demeure stratosphérique. Sa pâture est cette Amérique blanche conservatrice qui se sent menacée. D’autres (Karl Rove et compagnie) ont évidemment préparé le terrain avant lui depuis vingt ans : M. Trump n’est pas l’alpha de ce phénomène, il en est l’assez monstrueux aboutissement.

Si ces propos ouvertement racistes — le président niant mardi avec une insondable sottise qu’ils le soient — embarrassent beaucoup d’élus républicains, peu dans l’immédiat les ont dénoncés clairement. Ce qui ne surprend guère. Après tout, M. Trump fait le bonheur de l’establishment républicain en matière de déréglementation et de fiscalité. Ensuite, il a touché au coeur de l’aversion idéologique des républicains à l’endroit des démocrates en dénonçant la « gauche radicale » incarnée par cette « brigade » des quatre — Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley et Rashida Tlaib, toutes élues pour la première fois aux législatives de mi-mandat de 2018. Le sénateur Lindsey Graham, de la Caroline du Sud, représente le mieux cette répulsion : pour lui, ces femmes sont avant tout une « bande de communistes », a-t-il déclaré lundi. C’est que les républicains sont d’accord sur le fond avec le président, y compris en matière migratoire, même si la forme leur fait parfois grincer des dents.

C’est au départ Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, qui a commis l’erreur de donner du grain à moudre à M. Trump en critiquant très publiquement les quatre élues de couleur, la semaine dernière. Outre qu’elles désapprouvent Mme Pelosi quant à son refus de lancer des procédures de destitution contre M. Trump, elles ont refusé de voter un compromis prévoyant l’envoi à la frontière mexicaine d’une aide humanitaire de 4,6 milliards $US, la jugeant insuffisante et dénonçant le « manque de principes » du parti.

Mme Pelosi tentait mardi de se reprendre, alors qu’une résolution dénonçant les « commentaires racistes » du président et sa « légitimation de la haine » allait être votée à la Chambre à majorité démocrate. Reste que pour s’être emportée dans le New York Times contre ces quatre femmes qui n’ont pas la langue dans leur poche, il fallait qu’elle soit particulièrement irritée. Pourquoi ? Parce qu’elle est « terrifiée par ce que représentent ces élues progressistes », écrit dans The Guardian la chroniqueuse Arwa Mahdawi. Parce qu’« elles sont le visage d’une nouvelle Amérique et qu’elles défient les structures traditionnelles du pouvoir ». Tout juste.

C’est dire que, si le Parti démocrate veut devenir une coalition de points de vue véritablement modernes — en opposition à un Parti républicain recroquevillé sur sa frange d’extrême droite —, alors il lui faut reconnaître que son horizon passe par son aile progressiste et qu’il ne pourra pas lui suffire de ne viser que le centre incertain de l’électorat. Le fait est que la défaite d’Hillary Clinton en 2016 était en partie celle d’une « gauche » élitiste et complaisante dont le candidat à l’investiture Joe Biden est aujourd’hui le fier et fieffé héritier. La candidature de Bernie Sanders a fait des petits ; ils ne se laisseront pas marginaliser.