Protection de la jeunesse: troublante insensibilité

L’enquête interne sur la mort de la fillette de Granby débouche sur des conclusions d’une effarante insensibilité. La technocratie dans toute sa splendeur a accouché d’un rapport non divulgué au public, dont le thème central est la déresponsabilisation. Personne n’est à blâmer pour la mort de cette enfant de sept ans, suivie depuis sa naissance par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). C’est « un système complet », voyez-vous, qui a « failli de plusieurs façons à plusieurs moments ».

Le CIUSSS de l’Estrie–CHUS (c’est son nom officiel) protège ses arrières. Le nom de l’organisme illustre à lui seul l’enfermement dans le jargon bureaucratique de ce nouveau réseau de la santé que l’ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, nous a laissé en héritage.

Ce réseau, ramené à des structures et à une centralisation bureaucratiques, a favorisé l’émergence d’une sous-culture déshumanisante, dans laquelle les professionnels de la santé, qui se donnent corps et âme dans le service aux usagers, ne se reconnaissent pas. Qu’est-ce qu’un système, si ce n’est l’addition des personnes qui évoluent en son sein ? Les organisations ne s’écroulent pas d’elles-mêmes comme par enchantement. Quiconque a étudié un tant soit peu la psychosociologie conviendra que les organisations sont traversées par les actions, les pulsions et les contradictions des individus qui lui donnent vie. La faillite morale des organisations est le produit de l’activité humaine.

Personne n’est responsable au CIUSSS de l’Estrie–CHUS, vraiment ? En parcourant les 14 recommandations, on devine les contours d’une succession d’erreurs humaines : délais, manque de communication, mauvaise évaluation du risque encouru par la fillette dans son milieu familial, etc. Un système complet a échoué sous le poids de la déresponsabilisation individuelle, une déresponsabilisation dont le rapport du CIUSSS est la plus flagrante illustration.

Le rapport du CIUSSS serait sans doute plus compréhensible s’il reposait sur une trame factuelle. En lieu et place, les 19 experts ont produit un maigre communiqué et une liste de recommandations. Des faits, des noms, des dates manquent à l’appel pour se convaincre de l’utilité de l’exercice. Le CIUSSS de l’Estrie s’est acquitté de ses responsabilités en menant une enquête, certes, mais il faudra compter sur la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, présidée par Régine Laurent, pour aller au fond des choses.

À la décharge du CIUSSS, la tenue imminente de cette commission et les enquêtes menées par le coroner, la Sûreté du Québec et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec ont probablement incité les experts à observer un principe de précaution. Certaines de leurs recommandations indiquent par ailleurs la voie à suivre pour éviter la répétition de pareilles tragédies. Il est notamment question d’intensifier les démarches pour attirer et retenir le personnel en protection de l’enfance et de la jeunesse. Ce chantier est prioritaire pour réduire la liste des 3000 signalements en attente, mais ce ne sera pas une mince affaire. Le gouvernement Legault a débloqué 47 millions de dollars pour embaucher 382 intervenants en protection de la jeunesse sur tout le territoire. La présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Caroline Dubé, anticipe des difficultés de recrutement en raison du peu d’engouement que suscite une carrière dans la protection de la jeunesse.

L’ajout de ressources est urgent, mais il ne garantira pas à lui seul que les intervenants en protection de la jeunesse se rendront dans les milieux de vie « le plus souvent possible », comme le recommandent les experts du CIUSSS de l’Estrie. Il faut des mécanismes de surveillance, de coordination et de reddition de comptes pour s’assurer que cette tâche élémentaire sera accomplie.

Mieux planifier le plan de vie des enfants de 0 à 5 ans retirés de leur milieu familial et permettre des interventions de la DPJ auprès des conjoints de fait figurent aussi au rang des recommandations prioritaires. Cela nécessitera des changements législatifs.

La commission Laurent, véritable chantier national, ne pourra faire l’économie d’une réflexion philosophique sur la prépondérance à accorder aux besoins de l’enfant par opposition aux droits des parents dans les cas de négligence exacerbée. En d’autres mots, il faudra considérer le besoin irrépressible d’attachement de l’enfant à un adulte significatif comme un droit aussi important que le droit biologique de ses parents.

Le lien biologique pèse pour beaucoup dans les décisions de maintenir un enfant dans son milieu familial, aussi tordu et délétère soit-il. Il serait injuste de faire porter uniquement à la DPJ le poids des responsabilités à ce chapitre, car ce sont souvent les juges qui accordent au critère du lien biologique une place prépondérante dans leur analyse. La Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec devra faire partie du débat, d’autant plus qu’elle joue aussi un rôle de surveillance et de contrôle des errements de la DPJ.