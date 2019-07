Le pouvoir de dépenser version Trudeau

Après six mois d’échanges, les gouvernements Legault et Trudeau ne sont pas parvenus à conclure une entente asymétrique concernant la stratégie fédérale sur le logement, un programme de 55 milliards répartis sur dix ans pour l’ensemble du Canada. Cela n’a pas empêché Ottawa de procéder directement au financement de logements sociaux en se passant de l’aval de Québec.

Il s’agit d’un bel exemple de l’exercice du pouvoir fédéral de dépenser dans un champ de compétence du Québec, version Justin Trudeau. Dans son message, qui coiffe le document sur la Stratégie nationale sur le logement du Canada (SNL), le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, indique que cette stratégie, pour être un succès, « nécessite la collaboration et l’engagement de plus de partenaires que jamais dans le cadre d’une approche pangouvernementale cohérente et intégrée ». Le gouvernement fédéral travaillera « aussi plus étroitement avec les municipalités, les secteurs privé et sans but lucratif ainsi que d’autres intervenants », nous apprend le ministre qui ajoute : « Nous avons fixé des objectifs clairs pour la SNL ». Ottawa parle donc d’une approche intégrée, d’interventions sans l’intermédiaire de Québec et d’objectifs que lui seul a fixés.

Doit-on comprendre que le gouvernement Trudeau veut passer par-dessus la tête du gouvernement québécois, qui a son propre programme en matière de logements sociaux ou abordables, soit AccèsLogis, et transiger directement avec les promoteurs et les municipalités ? Les annonces fédérales des derniers mois au Québec le laissent présager.

Comme le rapporte Le Devoir, le ministre Duclos a multiplié les annonces portant sur le financement direct de logements abordables. Il faut comprendre qu’à l’approche des prochaines élections fédérales, les libéraux de Justin Trudeau veulent accentuer leur présence en déployant ce type de largesses. Quitte à se passer d’une entente avec Québec.

Même si l’habitation est de compétence provinciale, le gouvernement fédéral est intervenu au fil du temps dans ce domaine, notamment avec la création de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), qui a, toutefois, un lien direct avec un de ses champs de compétence exclusive, soit le secteur bancaire. Depuis 1993, Ottawa s’est retiré du financement de nouveaux logements sociaux et Québec, qui a financé ses premiers HLM dès la fin des années 50, a pris la relève par l’entremise de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Avec sa stratégie, Justin Trudeau propose de réinvestir ce champ de grande façon.

Le gouvernement Legault insiste pour signer une entente asymétrique, à l’exemple de l’entente sur le financement de la santé de 2004. Les sommes qui reviennent au Québec en vertu de cette stratégie fédérale doivent être versées intégralement au gouvernement québécois sans condition, hormis une reddition de comptes et la garantie d’une certaine visibilité pour Ottawa. Cette manne doit soutenir les programmes d’AccèsLogis Québec. Son obtention ne doit pas dépendre de critères fédéraux souvent byzantins ou encore incompatibles avec les programmes actuels.

Il faut reconnaître qu’en la matière, le gouvernement québécois n’est pas sans tache. Ainsi, selon certaines évaluations, quelque 12 000 logements sociaux annoncés par les gouvernements précédents n’ont pas été construits parce que les promoteurs — des municipalités et des organismes à but non lucratif — n’ont pu financer leurs projets. La raison ? Les frais de construction, autorisés par AccèsLogis, n’ont pas été indexés depuis plusieurs années, réduisant ainsi la subvention offerte. Le gouvernement Legault a promis de remédier à la situation.

En juin, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a plaidé pour une signature rapide d’une entente adaptée à la réalité du Québec qui permettra de renforcer les programmes existants plutôt que d’en ajouter de nouveaux. Nous ne pouvons que lui donner raison.

De son côté, le ministre Duclos soutient que « le respect des compétences provincial [sic] est un principe qui a toujours guidé nos actions » et que le gouvernement Trudeau mise sur un « fédéralisme ouvert » basé sur la collaboration avec les provinces. Il est vrai qu’en vertu de la Constitution, Ottawa peut allègrement se servir de son pouvoir de dépenser pour empiéter sur les compétences du Québec. Or, il faut rappeler que tous les gouvernements québécois ont réclamé que ce pouvoir régalien soit encadré.

Cette intrusion ne fait pas bon ménage avec ce qu’on appelle le fédéralisme coopératif ; elle a même quelque chose de suranné qui rappelle l’époque du père de l’actuel premier ministre canadien. Justin Trudeau aurait tort de vouloir revenir au fédéralisme ouvertement dominateur d’antan.