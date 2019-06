Un fonds sous influence

Comme promis, le gouvernement Legault fait le ménage dans le Fonds vert tant dénoncé pour le gaspillage de dizaines de millions récoltés auprès des automobilistes. On devrait s’en réjouir et pourtant, personne n’applaudit devant l’intention du gouvernement de centraliser les décisions d’investissements pour lutter contre le réchauffement climatique entre les mains de deux ministres, celui de l’Environnement et son collègue des Ressources naturelles.

Le Fonds vert change de nom et s’appellera désormais le Fonds d’électrification et de changements climatiques. Une question d’image surtout. Car au lieu d’être géré de façon indépendante comme le proposaient universitaires et environnementalistes, il sera plus que jamais contrôlé par le pouvoir politique.

On abolit même le Conseil de gestion du Fonds vert créé il y a à peine deux ans par le gouvernement Couillard pour introduire plus d’objectivité dans la prise de décision. Dans son dernier avis paru en décembre, le Conseil constatait que plusieurs des 185 actions financées par le Fonds vert n’avaient donné aucun résultat tangible : absence de cibles, confusion des rôles entre les partenaires, duplication des responsabilités… des critiques qui corroboraient celles du commissaire au développement durable formulées deux ans plus tôt.

Cela dit, s’il est facile de trouver des failles dans la gestion du Fonds vert, comme le fait d’avoir contribué au financement d’un pipeline de gaz entre Québec et Montréal, il est plus difficile de tracer la ligne entre ce qui doit et ne doit pas faire l’objet d’une intervention gouvernementale dans le cadre d’un programme de lutte contre le réchauffement climatique. Les plus radicaux diront que seules les actions qui réduisent le plus les émissions de gaz à effet de serre (GES) devraient être subventionnées, alors que d’autres y grefferont une foule d’actions qui favorisent l’adaptation aux mêmes changements climatiques au lieu de les combattre : la protection des berges, par exemple.

Le cas si évident du transport pose lui-même problème : le transport est responsable de 41,7 % des émissions de GES au Québec et tout le monde s’entend pour dire qu’il faut accélérer les investissements dans le transport collectif, en ville et en région. Pourtant, voilà l’une des actions les plus coûteuses par tonne de GES éliminée. Ainsi, 66 % des investissements du Fonds vert sont réservés au transport. Or, même si tout fonctionnait comme prévu, ces investissements massifs n’auront contribué à la réduction que de 23 % du potentiel total de réduction de GES envisagé sur la période parce qu’on ne se sera pas attaqué aux grands émetteurs.

Ce qui amène à poser d’autres questions : peut-on piger dans le Fonds vert pour financer une voie réservée aux bus dans les rues et sur les autoroutes ? Si la réponse est oui, la construction d’un troisième lien entre Lévis et Québec devient-elle légitime comme le premier ministre l’a déjà laissé entendre ?

Et si l’électrification devient la priorité, qu’est-ce qui nous assure que des subventions généreuses à l’achat de voitures électriques ne sont pas un encouragement à faire croître le parc automobile avec des véhicules plus lourds qui endommagent les routes et aggravent la congestion ? Devient-il aussi plus légitime qu’il y a dix ans de proposer l’érection de nouveaux barrages qui détruiront les dernières grandes rivières sauvages du Québec ?

Le Québec a adhéré au marché du carbone qui force les distributeurs de carburant à acheter des droits d’émissions et à refiler la facture aux consommateurs. Ce sont ces sommes qui alimentent le Fonds vert.

Jusqu’à présent, l’argent a été si mal dépensé qu’on se demande pourquoi le gouvernement Legault — qui a toujours parlé de remettre de l’argent dans la poche des Québécois — n’a pas choisi d’abolir le Fonds vert et d’imiter Ottawa qui redistribue l’argent de la taxe sur le carbone aux consommateurs. Ou de l’investir directement dans le transport collectif, sans autres prétentions. Après tout, l’objectif du marché du carbone n’est pas d’appauvrir les consommateurs pour financer l’industrie du ciment, mais d’inciter tout le monde à changer ses habitudes, dont l’industrie du ciment…

Si l’on se fie à l’annonce de cette semaine, il est certain que les grandes décisions prises par les ministres de l’Environnement et des Ressources naturelles seront soumises à la volonté du premier ministre de toute façon. Or, à moins de refuser la construction d’un nouveau pipeline et de s’attaquer sérieusement aux grands émetteurs que sont les cimenteries, les alumineries, les propriétaires de camions et les automobilistes solos, la probabilité d’atteindre les cibles de 2020 et de 2030 est mince, Fonds de l’électrification ou pas.