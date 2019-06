L'Iran et la logique de faucon

Il était écrit dans le ciel que les relations entre Téhéran et Washington allaient virer à l’épreuve de force à partir du moment où Donald Trump a décidé, en mai 2018, de retirer les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien sous prétexte qu’il n’en exigeait pas assez de la République islamique. Nous y voilà. Escalade verbale saupoudrée de bravade militaire. Ces tensions sont les conséquences directes de ce retrait. On a la nette impression de revoir le film de l’affrontement Trump-Kim d’avant leurs amours. Il y manque malheureusement un équivalent dans le rôle du président-médiateur sud-coréen Moon Jae-in.

Ainsi, le président iranien Hassan Rohani a dit mardi de la Maison-Blanche qu’elle souffrait d’un « handicap mental ». Ce à quoi M. Trump a répliqué en menaçant d’« effacer » l’Iran.

Si le langage du président américain ne surprend plus, ou si peu, celui de son homologue iranien, si. Propos curieusement injurieux de la part de ce président dit modéré, architecte de l’accord de 2015 par lequel l’Iran, contre levée des sanctions, acceptait d’arrêter sa course au nucléaire militaire. M. Rohani n’est pas Kim Jong-un. Ses propos sont le signe qu’il n’est pas en mesure, dans les circonstances actuelles, de résister aux faucons du régime, lire les Gardiens de la révolution. Et qu’il se rend à l’évidence, comme Kim, que M. Trump n’entend que ceux qui ne se laissent pas intimider.

À ce jeu dangereux, et sans vouloir céder au catastrophisme de certains, Téhéran et Washington exposent le monde par escalade plus ou moins maîtrisée, au risque d’une guerre en bonne et due forme. Qu’après que l’Iran eut abattu jeudi dernier un drone américain, on apprenne que Trump a envisagé en représailles une intervention militaire contre des cibles iraniennes, pour ensuite se raviser « dix minutes avant la frappe », est alarmant. À défaut, il a imposé lundi un nouveau train de sanctions contre l’Iran et son Guide suprême, Ali Khamenei, étranglant un peu plus l’économie nationale.

À lire aussi L'Iran défie un peu plus l'accord sur le nucléaire

Si M. Trump a apparemment compris qu’il n’a aucun intérêt électoral, voyant 2020 venir, à engager les États-Unis dans une autre guerre, ses incohérences, sa politique iranienne de « pressions maximales », sa bêtise diplomatique et l’influence de ses deux faucons en chef — Mike Pompeo et John Bolton —, qui ne jurent que par « changement de régime », concourent à en fabriquer les conditions. Et concourent à pousser Téhéran à mettre le doigt dans l’engrenage.

Le fait est que l’Iran a respecté les exigences de l’accord sur le nucléaire, un accord qui, loin de tout régler sur le plan régional, avait néanmoins le potentiel, à long terme, de contribuer à pacifier les relations internationales et, ce qui n’est pas secondaire, de permettre au peuple iranien de respirer avec plus d’aisance, économiquement et socialement. Le retrait américain, combiné à la double obsession pro-israélienne et pro-saoudienne de M. Trump, a démoli ces possibilités, plaçant le clan des modérés rassemblés autour de M. Rohani en position de faiblesse face aux durs du régime et donnant lieu, à l’intérieur, à une répression accrue des opposants — écrivains, avocats, féministes, etc. — qui osent contester la théocratie.

Et voilà le travail : drone abattu, multiplication des incidents maritimes (dont les responsabilités restent cependant à éclaircir) autour du crucial détroit d’Ormuz… Faute de mieux, l’Iran use de sa capacité de nuisance. Et loin pour l’instant de convaincre Téhéran de retourner à la table de négociation, la politique trumpienne par laquelle a été rétabli l’embargo sur le pétrole iranien l’invite plutôt à s’en retirer et à relancer son programme nucléaire, ce qu’il ne se prive d’ailleurs pas de menacer de faire.

Où mènera cette épreuve de force ? Sinon à une guerre, alors tout simplement à une impasse. Trop de gesticulation, pas assez de diplomatie, écrivait le chroniqueur Alain Franchon dans Le Monde. À bout de patience, Téhéran a annoncé qu’il relancerait progressivement ses centrifugeuses à partir de juillet si les autres signataires de l’accord de 2015 ne trouvaient pas une façon d’alléger l’impact des sanctions américaines. Malgré leurs promesses, les signataires européens, dont la marge de manoeuvre est étroite, ont peu fait, et pour contourner les sanctions, et pour jouer un rôle utile de médiation.

Reste ce signataire clé qu’est la Chine. Et de un, elle est un consommateur majeur de pétrole iranien. Et de deux, elle est le seul pays à avoir les reins assez solides pour résister ouvertement aux États-Unis et à la portée extraterritoriale de ses injonctions. Dans quelle mesure est-elle prête à ouvrir un nouveau front dans sa guerre commerciale avec les Américains ?