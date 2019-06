CSDM: en tout respect de la loi

Il était à prévoir que l’adoption de la loi 21 allait causer quelques remous dans la foulée de son bouclage en catastrophe, peu s’en faut. Des injonctions, sans nul doute ; quelques éclats ici et là au gré des récalcitrances. Mais bienheureux ceux qui auraient pu prévoir que la Commission scolaire de Montréal (CSDM) réussirait en une semaine à peine à récolter une menace de tutelle de la part de nul autre que le premier ministre François Legault. Voilà ce qu’on récolte quand on menace de bafouer la loi.

Quelle mouche a piqué la CSDM, qui rugit plus vite que son ombre ? Son conseil des commissaires a convenu mercredi dernier qu’il n’allait pas appliquer la loi 21, dont l’une des dispositions empêche le port des signes religieux chez les enseignants nouvellement embauchés. L’adoption sous le bâillon a fixé à la fin de mars dernier l’entrée en vigueur de la juridiction, et tous les embauchés d’une date ultérieure passeront sous l’abri protecteur d’une clause de droits acquis, dite « grand-père ». La CSDM, la plus imposante en nombre d’élèves au Québec, avance que la nouvelle législation, « impossible à gérer », l’oblige à modifier de manière imposante ses politiques, ce qu’elle ne peut enclencher sans avoir consulté comités de parents, syndicats et associations de cadres. Et donc, en ce petit mercredi soir de semaine, elle s’est procuré un report d’application de la loi d’un an et demi.

Il faut véritablement s’estimer au-dessus des lois, aux sens propre et figuré du terme, pour imaginer pouvoir faire ainsi la leçon au législateur. La réponse n’a pas tardé à fuser : après la fin de non-recevoir apposée tant par le ministre Simon Jolin-Barrette (Immigration) que par le ministre Jean-François Roberge (Éducation), c’est M. Legault lui-même qui, dans un entretien avec les collègues de La Presse, a rappelé que le gouvernement disposait de tous les moyens pour faire appliquer la loi, laissant planer au passage la menace douloureuse et sombre d’une tutelle, du déjà-vu pour la CSDM.

Sitôt la loi adoptée dans une détestable précipitation forcée par le bâillon, la Fédération des commissions scolaires du Québec avait concédé la victoire, malgré une vigoureuse opposition de départ à l’interdiction du port des signes religieux dans la sphère de l’éducation. « Comme elles l’ont toujours fait, les commissions scolaires vont appliquer la loi et vont le faire avec diligence », avait indiqué son président, Alain Fortier. Dans d’autres cas où de profonds désaccords se sont exprimés, c’est dans l’antichambre des tribunaux que se joueront les objections. Ainsi doit-il en être.

La présidente de la CSDM, Catherine Harel-Bourdon, se défend de vouloir prôner la désobéissance civile. Mais que dire alors de ce « répit » d’un an et demi que son équipe croit avoir gagné mercredi dernier, libérée soudain de la loi ? Cette arrogance lui vaudra un bras de fer avec Québec, c’est certain — un mauvais présage ? L’annonce vendredi matin de 382 millions pour agrandir et construire des écoles sur l’île de Montréal n’a pas donné la part du lion à la CSDM, qui repart « sous le choc ». Il ne serait pas étonnant qu’une injonction suive cet affront.

Certes, la loi 21 a embrassé le champ de l’éducation, et il est vrai que ça ne s’annonce pas simple, en contexte de pénurie de main-d’oeuvre qui plus est. Certes, il est difficile de faire valoir le consensus social après une finale bâillonnée. Certes, les commissions scolaires sentent que le gouvernement caquiste les remue avec un projet de transformation de leur structure. Mais il existe telles choses au Québec qu’un état de droit et que le respect des lois.