Au secours des aînés

Comme c’est trop souvent le cas, il a fallu le décès d’une personne connue pour attirer l’attention du public sur la négligence dans les résidences pour aînés. La mort d’Hélène Rowley Hotte Duceppe, la mère de l’ex-chef bloquiste Gilles Duceppe, était évitable, a conclu la coroner Géhane Kamel dans un rapport révoltant.

La dame est morte de froid, coincée à l’extérieur de la résidence Lux Gouverneur par une température de -35 °C, le 20 janvier dernier. La coroner conclut à une mort accidentelle par hypothermie, au terme d’une agonie de six heures, mais est-ce bien un accident dont il est question ?

Depuis le début de cette histoire, la direction de Lux Gouverneur minimise sa responsabilité. À la suite du déclenchement d’une alarme d’incendie, par erreur, un peu avant 5 h du matin, Mme Rowley a quitté son appartement et emprunté la première sortie de secours. La porte s’est verrouillée derrière elle, sur une cour intérieure sans issue qui est devenue son tombeau.

Personne n’a prêté attention à la caméra de surveillance qui a filmé les six dernières heures de sa vie. Un employé a arrêté l’alarme de la porte, qui a retenti jusqu’à 8 h 45, avec l’autorisation des pompiers, sans jamais l’ouvrir pour voir s’il y avait quelqu’un à l’extérieur. Un décompte des résidents, demandé par les pompiers, n’a jamais été réalisé. Accident, dites-vous ?

Le Devoir rapportait mercredi qu’une quinzaine de personnes âgées et vulnérables sont mortes hors des résidences qui en avaient la garde depuis 2010, en raison de lacunes dans les systèmes de surveillance. Les rapports et les recommandations des coroners s’accumulent sans que les déficiences ne soient corrigées de façon systémique. On peut bien continuer de laisser les résidences régler les problèmes au cas par cas, mais ce sera au risque que se répètent ces décès indignes d’une société progressiste.

« On dirait que certains drames sont moins graves que d’autres », déplore Pierre Blain, le directeur du regroupement des Usagers de la santé du Québec. Celui-ci dénonce le manque criant de dispositifs de sécurité et de formation dans les résidences. Le p.-d.g. du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, souhaite lui aussi un encadrement plus strict de la surveillance et un régime de sanctions plus sévères pour les fautifs.

Ces revendications légitimes invitent à une intervention de l’État pour protéger nos aînés de toute urgence, car le régime actuel est bancal et mortifère.