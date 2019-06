Bâillons et enjeux majeurs

Deux pièces maîtresses du menu législatif du gouvernement caquiste ont terminé leur course par leur adoption sous le bâillon. S’il est vrai que, tant pour le projet de loi 9 sur l’immigration que pour le projet de loi 21 sur la laïcité, l’opposition du Parti libéral et de Québec solidaire était implacable et laissait présager un recours à l’obstruction, on peut avoir le sentiment que les échanges entre les parlementaires n’ont pas duré tout le temps qu’il aurait fallu.

D’emblée, le fait qu’un seul ministre, Simon Jolin-Barrette, ait dû conduire de front les deux projets de loi dans deux commissions parlementaires différentes a manifestement réduit les plages horaires disponibles pour les études détaillées. Le ministre est peut-être un homme-orchestre, mais il n’a malheureusement pas le don d’ubiquité.

Dans le cas du projet de loi sur l’immigration, l’étude détaillée progressait, bien que laborieusement. Le bâillon était sans doute inévitable, mais l’opposition, qui s’est montrée parfois constructive, même si c’est avec parcimonie, n’a pas eu suffisamment de temps pour déployer toutes les tactiques propres à l’obstruction systématique. Personne ne s’élevait contre les grands objectifs du projet de loi, qui visent l’instauration d’une réforme souhaitée de l’immigration et un renforcement des services d’intégration et de francisation.

Il en est allé autrement du projet de loi sur la laïcité, dont le principe même était battu en brèche par les libéraux et les solidaires. Dans les circonstances, le bâillon apparaissait comme la seule avenue possible. Même si le gouvernement Legault avait reporté cette adoption à l’automne, il faut comprendre que le Parti libéral et Québec solidaire, qui, sur cet enjeu, forment un rare front commun, n’auraient pas relâché la pression ni offert leur collaboration.

En revanche, le ministre n’a pas montré une grande considération envers les élus de l’autre côté de la Chambre en présentant trois amendements au moment du bâillon, amendements qui n’ont évidemment pu être étudiés. Le geste trahit une certaine précipitation causée par la volonté caquiste, bien compréhensible sur le plan politique, d’adopter ce projet de loi lors de la présente session.

Dans son bilan de fin de session, le premier ministre François Legault a évoqué un changement des procédures parlementaires afin d’éviter la suspension des règles habituelles.

Il n’y a toutefois pas de formule magique. À Ottawa, on peut remplacer le bâillon par une allocation de temps de parole que le gouvernement fixe, par le truchement d’une motion, pour chaque étape — ou lecture — conduisant à l’adoption des projets de loi. Cette façon de faire est jugée plus douce que le bâillon, mais c’est tout de même une façon pour le gouvernement de couper court aux débats afin d’éviter qu’ils s’éternisent.

Il y aurait probablement lieu que les députés à Québec se penchent sur des règles qui éviteraient les pertes de temps — nombre d’élus, notamment ceux du gouvernement, « font du temps » de façon inutile — et rendraient les travaux parlementaires plus fructueux. Mais ce n’est certainement pas un sujet qui peut être abordé dans l’effervescence déclamatoire des bâillons.

C’est sans surprise que, dans les heures qui ont suivi l’adoption du projet de loi sur la laïcité, le Conseil national des musulmans canadiens, l’Association canadienne des libertés civiles et leur porte-étendard, Ichrak Nourel Hak, une étudiante qui affirme vouloir enseigner dans une école publique québécoise, ont déposé une contestation de la nouvelle loi en Cour supérieure. L’action est présentée par Me Catherine McKenzie, l’avocate qui avait réussi à convaincre le juge Marc-André Blanchard de suspendre l’article 10 de la loi 62 du gouvernement Couillard portant sur la prestation et la réception des services à visage découvert. Compte tenu du recours dans la loi sur la laïcité aux dispositions dérogatoires prévues dans les chartes des droits, les arguments sont bien différents et certainement plus inventifs. On verra quelle forme prendront les autres contestations prévisibles. Que l’on soit pour ou contre la loi 21 — ou la loi 62, à cet égard —, l’important, c’est que cette loi de l’Assemblée nationale puisse s’appliquer, le temps que les tribunaux tranchent.

François Legault est d’avis que la loi sur la laïcité diminuera à terme les tensions sociales, repoussant l’attrait du populisme que le déni de la volonté populaire ne ferait qu’augmenter. Maintenant qu’il a accédé aux voeux de cette majorité, qui est, en fait, une minorité au sein du Canada, le premier ministre devra démontrer concrètement que la laïcité n’est pas incompatible avec le pluralisme et l’ouverture que les Québécois manifestent envers la diversité.