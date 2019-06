Investissement Québec: le pari ambitieux de Fitzgibbon

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a annoncé une révision en profondeur de l’intervention de l’État dans l’économie. Investissement Québec (IQ) en mènera large : elle deviendra l’instrument privilégié pour soutenir le démarrage et la croissance des entreprises québécoises, assurer l’automatisation et le virage numérique des PME, stimuler les exportations et attirer les investissements étrangers.

IQ prend sous sa coupe des activités du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF). Pour le meilleur et pour le pire, le gouvernement Legault imprime une approche commerciale aux relations internationales, comme en font foi les changements qu’il a apportés aux délégations et bureaux du Québec à l’étranger.

Le ministre a heureusement renoncé à couper les vivres à Montréal International et à Québec International, deux organismes financés en partie par le secteur privé qui font de la prospection à l’étranger.

Les effectifs d’IQ doubleront pour passer à 1000 personnes, dont un certain nombre proviendront du ministère. Les salaires et bonis de ses dirigeants seront relevés, question de s’arrimer à la rémunération du secteur privé. On sait que le président, Guy LeBlanc, touchera un demi-million par an, auquel peut s’ajouter une rémunération variable de l’ordre de 450 000 $.

IQ voit ses fonds propres augmenter de 1 milliard. La capacité d’intervention d’IQ en capital de risque sera considérablement augmentée, d’autant plus que les exigences de rendement seront réduites. On ne peut qu’espérer que cette expansion ne viendra pas du remplacement des joueurs existants, comme le Fonds de solidarité, Desjardins ou la Banque Nationale.

Pierre Fitzgibbon veut doubler les investissements étrangers au Québec, de 3,5 à 7 milliards, et augmenter les exportations de plus de 50 % en dix ans. Puisqu’une grande partie de la rémunération des dirigeants d’IQ sera variable, les primes qu’ils encaisseront devront être véritablement liées à leur performance, et non pas au rendement des portefeuilles constitués par l’ancienne équipe ou encore à des fluctuations qui ne dépendraient pas des actions d’IQ. Comme le faisait remarquer récemment la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, la rémunération incitative des hauts dirigeants de sociétés d’État comme IQ atteignent ou dépassent souvent la cible établie, et ce, sans égard à la performance individuelle. C’est le temps de mettre fin à cette pratique.