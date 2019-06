Un interdit inévitable

Le premier ministre Justin Trudeau n’a jamais caché son désir de se draper de vert pour la prochaine campagne électorale. L’annonce, lundi, de l’interdiction de produits en plastique à usage unique dès 2021 n’y est pas étrangère. Elle était toutefois à prévoir à un moment ou à un autre.

La pollution par le plastique fait les manchettes depuis quelques années avec ces images désolantes d’animaux marins empoisonnés et ces îles de déchets au milieu des océans. Si ces clichés frappent l’imaginaire, ils n’illustrent pas la nature du problème au Canada, quoi qu’en pense la ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, qui s’en sert sans cesse pour justifier ses politiques.

Le Canada contribue peu à la pollution des océans par le plastique. Son défi est plutôt d’essayer d’éliminer la trop grande quantité de cette matière qu’il envoie au dépotoir. Environ 80 % des trois tonnes de matières plastiques jetées par les Canadiens y aboutissent. Seulement 10 % sont recyclées, et le reste est incinéré. La part de ces déchets de plastique composés de produits non durables atteint 63 %, selon le Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME).

L’objectif est de réduire la quantité consommée et d’augmenter radicalement la part qui est réutilisée et recyclée. L’interdiction des produits à usage unique, comme les pailles, certains emballages ou les bouteilles de boissons gazeuses, répond au premier objectif, leur usage ne répondant qu’à un souci de commodité et de soutien à nos nouvelles habitudes de consommation. Pour ceux jugés nécessaires, on peut chercher des solutions de rechange, s’il en existe, ou en développer.

Dans cette optique de réduction et d’innovation, M. Trudeau a aussi annoncé qu’il souhaitait que les entreprises qui fabriquent des produits en plastique ou utilisent des emballages en plastique soient soumises — on ne sait trop quand cependant — à des programmes de Responsabilité élargie du producteur (REP). Ces derniers font porter aux entreprises la responsabilité et le coût du recyclage et de la récupération de leurs produits en plastique, ce qui peut les inciter à modifier leurs produits ou procédés.

M. Trudeau n’a rien inventé et l’essentielle collaboration des provinces est déjà une réalité. En novembre dernier, Ottawa et elles se sont entendus sur une « Stratégie visant l’atteinte de zéro déchet de plastique » dans le cadre de la réunion du CCME. Quant au principe de la REP, les ministres fédéral et provinciaux de l’Environnement l’ont adopté dès 2009 et pris des engagements pour le mettre en pratique dans une foule de secteurs, pas seulement celui du plastique. Au Québec, les fabricants de produits électroniques, de piles et de batteries, de lampes au mercure, de peintures, d’huiles et d’antigels y sont soumis depuis 2011. Des programmes REP sont en vigueur en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.

Pour ce qui est de recycler davantage, encore faut-il avoir les infrastructures nécessaires. La décision de la Chine de ne plus transformer la plupart des déchets venus de l’étranger a fait réaliser la nécessité de non seulement augmenter le nombre d’usines de recyclage, mais aussi de les diversifier afin de pouvoir traiter les plastiques moins courants ou plus difficiles à récupérer. Sur ce plan, les entrepreneurs ont pris les devants, en particulier au Québec.

Il faudra deux ans pour établir la liste des produits à bannir, ce qui peut être trop long pour certains et trop court pour d’autres, mais le virage que devra prendre l’industrie du plastique devra l’être correctement et les gouvernements doivent soutenir l’innovation. Après tout, le Québec est la deuxième province productrice de plastique, avec 25 % des emplois. Heureusement, nombre de fabricants et de commerces ont commencé à modifier leurs produits et à adopter des solutions de rechange. Les chaînes Metro et Bulk Barn, par exemple, acceptent que leurs clients utilisent leurs contenants réutilisables.

Il y a une certaine urgence et le Canada a pris du retard. Une trentaine de pays ont déjà interdit ou annoncé leur intention d’interdire certains produits en plastique à usage unique. Les sacs de plastique sont interdits dans plusieurs villes canadiennes, américaines et européennes et dans certains pays asiatiques et africains.

Les engagements pris par M. Trudeau ne peuvent qu’être un début, et reculer n’est pas une option pour le prochain gouvernement, quel qu’il soit.