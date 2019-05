L’heure des choix pour Andrew Scheer

Critiqué depuis des mois pour son absence de politiques claires, le chef conservateur Andrew Scheer a entrepris une tournée de cinq discours pour donner un avant-goût de son futur programme. De ses deux premières allocutions sur la politique étrangère et l’économie, on garde, à quelques nuances près, une impression de déjà-vu.

On ne peut reprocher à un politicien d’être fidèle à son héritage politique, mais dans un contexte de bouleversements technologiques et environnementaux, de montée des antagonismes internationaux et de contestation des valeurs démocratiques, on aurait pu s’attendre à une plus grande modulation de ses politiques et à davantage de surprises. Bien qu’il ait reconnu le changement de donne, Andrew Scheer s’en est largement tenu aux valeurs sûres conservatrices.

En matière de politique étrangère, il préconise, comme tous les gouvernements jusqu’ici, la multiplication des accords commerciaux et de solides partenariats avec les pays partageant nos valeurs démocratiques. Il fait beaucoup écho à son prédécesseur Stephen Harper en vantant les mérites des alliances du Canada plutôt que le multilatéralisme et en déplorant l’abstention du Canada lors de votes aux Nations unies sur des résolutions visant Israël. Dans le cas de l’État hébreu, il va plus loin en réitérant sa promesse de reconnaître Jérusalem comme capitale et d’y déménager l’ambassade canadienne.

Un des rares dossiers où il se démarque, tant du gouvernement Trudeau que des gouvernements précédents, est celui de la Chine. Face au durcissement du régime actuel et de son mépris de la primauté du droit, il préconise la fermeté. Il a toutefois peu de solutions à offrir. Les relations sino-canadiennes doivent « être complètement redéfinies », dit-il, pour ajouter, en fin de discours, toujours vouloir négocier avec la Chine, « mais avec les yeux grand ouverts ».

En matière de défense, il se distingue aussi. Il reconnaît entre autres que tous les partis ont politisé le processus d’approvisionnement au point de nuire aux militaires en les privant des équipements nécessaires en temps opportun. Il dit vouloir s’attaquer à ce problème avec les autres partis.

Les grands thèmes de son discours économique — baisser les taxes, réduire la taille de l’État, alléger la réglementation, éliminer le déficit — sonnent comme une rengaine, mais sa proposition d’un corridor consacré aux infrastructures énergétiques représente une nouveauté et un risque, tout comme celle de viser l’autonomie énergétique du Canada d’ici 2030. Il insiste sur la nécessaire bonne entente fédérale-provinciale et promet de collaborer avec les provinces et les Autochtones pour définir le tracé de ce corridor, mais sans dire comment il entend surmonter leurs désaccords actuels autour des pipelines.

Il déplore la difficulté qu’ont les ménages à joindre les deux bouts, citant au passage le poids de leur endettement. Pour leur venir en aide, il propose d’alléger leur fardeau fiscal, mais préconise aussi de lever les règles hypothécaires mises en place pour éviter justement que les gens s’endettent au-dessus de leurs moyens, une mesure applaudie par le FMI.

Et M. Scheer reprend cette impossible équation à laquelle les conservateurs sont si attachés, à savoir réduire les taxes, donc renoncer à des revenus, tout en éliminant le déficit sans procéder, promet-il, à des compressions. Pourtant, tout nouveau poste de dépenses devra être financé à même des « économies au sein du gouvernement », dit-il.

M. Scheer enfonce par ailleurs des portes ouvertes, comme lorsqu’il promet de ne pas imposer l’Allocation pour enfants mise en place par les libéraux, qui n’est déjà pas imposée. En fait, c’était la prestation pour enfants des conservateurs qui l’était.

Il restera évidemment à Andrew Scheer à mettre beaucoup de chair autour de l’os, mais cette volée de discours, qui doit se conclure par des allocutions sur les thèmes de l’environnement, de l’immigration et de la confédération, a le mérite de donner finalement un portrait d’ensemble des orientations d’un futur gouvernement conservateur et de confirmer que le choix qui s’offrira aux électeurs en octobre prochain ne sera pas cosmétique. Au-delà des attaques personnelles et des guerres d’images, ils devront trancher entre différentes visions du rôle de l’État et de sa place dans la vie des citoyens, avec de réelles conséquences à court, à moyen et à long termes.