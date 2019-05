Juge à la Cour suprême: importante avancée pour le Québec

Les gouvernements Trudeau et Legault ont signé une entente administrative en vue de la nomination du prochain juge du Québec à la Cour suprême. Même si le premier ministre canadien gardera la main haute sur cette nomination comme l’édicte l’irréformable Constitution, le premier ministre québécois lui soumettra un nom ou une courte liste de noms avec sa préférence au terme d’une procédure de sélection à laquelle le Québec sera formellement associé.

Pour la première fois, Québec nommera deux membres sur huit du Comité consultatif indépendant chargé de fournir une liste de trois à cinq candidats pour remplacer le juge Clément Gascon, qui prend sa retraite le 15 septembre prochain. En outre, au moins trois autres membres du Comité, présidé par l’ex-première ministre Kim Campbell, doivent provenir du Québec. Auparavant, le Comité ne répondait qu’au premier ministre canadien, qui pouvait consulter, ou non, son homologue au terme d’un processus caractérisé souvent par son opacité.

Pour représenter le Québec dans ce comité, la ministre de la Justice, Sonia LeBel, a jeté son dévolu sur la vice-rectrice de l’Université Laval, la constitutionnaliste Eugénie Brouillet, auteure de La négation de la nation. L’identité culturelle québécoise et le fédéralisme canadien. C’est un choix judicieux, et on peut croire qu’elle veillera au grain. Le professeur de sociologie de l’Université du Québec à Montréal Joseph Yvon Thériault, auteur de plusieurs ouvrages sur les minorités francophones au Canada, l’accompagnera.

Une fois la liste remise aux ministres de la Justice des deux ordres de gouvernement, on procédera de part et d’autre à des consultations. Pour le Québec, c’est une première : la ministre Sonia LeBel demandera notamment l’avis de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, du Barreau du Québec, des doyens des facultés de droit et des députés de l’opposition de l’Assemblée nationale. Après ces consultations de nature confidentielle, François Legault transmettra sa recommandation à Justin Trudeau.

La ministre LeBel a qualifié cette entente d’« historique » et de « précédent extrêmement important ». Nous sommes d’accord. Le premier ministre, et c’est de bonne guerre, est moins enthousiaste : il estime que l’entente, « ce n’est pas l’idéal ». Or l’idéal, dans la geôle constitutionnelle canadienne, c’est en quelque sorte l’inaccessible étoile.

Certes, Simon Jolin-Barrette, alors porte-parole du deuxième groupe de l’opposition en matière de justice, avait présenté, en 2016, le projet de loi 591 établissant « un cadre juridique servant d’assise constitutionnelle » et voulant que l’Assemblée nationale, à la majorité des trois quarts, approuve une liste de trois candidats pour occuper un siège vacant de juge de la Cour suprême pour le Québec. La proposition avait le désavantage de soumettre les candidats à un ballottage politique et, ainsi, de briser la confidentialité qui entoure au Canada le processus de nomination. Il n’est pas sûr que l’adoption d’une procédure à l’américaine et la politisation de la nomination soient dans l’intérêt de la justice.

Qui plus est, changer le mode de nomination des juges de la Cour suprême requiert une modification constitutionnelle selon la formule qui exige l’approbation de sept provinces représentant 50 % de la population canadienne, du Sénat et de la Chambre des communes. C’est tout à fait illusoire ; cette formule n’a jamais trouvé d’application. Comme le dirait Pierre Elliott Trudeau, la Constitution canadienne est faite pour durer 1000 ans.

Le premier ministre canadien, même s’il le voulait, ne peut donc pas renoncer à sa responsabilité de nommer les juges de la Cour suprême. Mais en vertu de cette entente administrative, non seulement le Québec aura son mot à dire dans la confection de la courte liste, mais le premier ministre du Québec pourra manifester son insatisfaction si jamais son homologue décide d’ignorer sa recommandation. Il y aurait donc pour ce dernier un prix politique à payer.

C’est sans doute le plus loin qu’on pouvait aller sans s’exposer à des contestations judiciaires de la part des Keith Henderson de ce monde.

On ne saurait minimiser l’importance, pour la nation québécoise, de ses juges à la Cour suprême. Comme l’écrivait le plus haut tribunal dans l’arrêt Nadon, il importe de « garantir une expertise en droit civil et la représentation des traditions juridiques et des valeurs sociales à la Cour » et de « renforcer la confiance du Québec envers la Cour ». Et si François Legault voulait tendre vers l’idéal, il demanderait à sa ministre de la Justice de remédier à une anomalie coloniale en négociant pareille entente pour la nomination des juges à la Cour d’appel du Québec et, pourquoi pas, à la Cour supérieure.