Vers l’inconnu

Dans son budget 2018, le gouvernement Trudeau était catégorique. Le système de paye Phénix, qui continue de causer des cauchemars à des milliers de fonctionnaires fédéraux, sera remplacé, non sans qu’on dépense d’abord une fortune pour le stabiliser. Mais mettre un nouveau système en place, une fois cela fait, sera-t-il encore la meilleure solution ?

Le système Phénix est devenu un symbole auquel aucun politicien ne veut être associé après quatre années d’histoires d’horreur. Son démarrage a été une catastrophe, son opération, un vrai fouillis. Il y a un an, le défunt vérificateur général Michael Ferguson n’avait pas caché l’indignation que lui inspirait ce dossier. « Un échec incompréhensible » qui risquait de se répéter si la culture du gouvernement fédéral ne changeait pas. Une culture, disait-il, qui « a engendré une fonction publique docile qui craint les erreurs et les risques. Sa capacité à exprimer les vérités difficiles s’est amoindrie et la volonté des cadres supérieurs de les entendre s’est aussi érodée », ouvrant la voie aux échecs qu’on voulait pourtant éviter.

En novembre 2017, M. Ferguson estimait que mettre Phénix au rancart ne serait pas une solution puisque les créateurs d’un nouveau système seraient confrontés à la même complexité qui a lesté Phénix. Ce qu’il fallait avant tout était de corriger les erreurs commises et stabiliser le système afin d’assurer un traitement sans tache de la paye. Il prédisait cependant que redresser le navire prendrait des années et coûterait très cher.

Le gouvernement s’y est attaqué, quoiqu’un peu tardivement, et la facture est en effet salée. Selon un rapport du directeur parlementaire du budget (DPB) publié jeudi, et qui s’appuie sur les données du gouvernement, la stabilisation et le fonctionnement de Phénix totaliseront 2,6 milliards sur cinq ans.

Le coût de l’acquisition d’un nouveau système, de sa mise à l’essai et de la formation atteindrait de son côté 57 millions, estime le DPB, et une fois en activité, son prix par employé serait inférieur à celui de Phénix. Ces évaluations sont toutefois assorties de nombreux bémols. Le DPB écrit même qu’en l’absence de certaines informations, il « n’a pas été en mesure d’estimer de manière raisonnable le coût d’un système de paye pour remplacer Phénix ».

Les chiffres qu’il avance sont fondés sur des hypothèses et des estimations inspirées, entre autres, par l’expérience d’autres administrations. Plusieurs coûts n’ont pu être pris en compte. Personne, par exemple, n’est capable de dire le nombre de règles de paye que le système fédéral actuel doit traiter, mais on sait qu’il a augmenté depuis dix ans. Or, plus ces règles sont nombreuses, plus le système est complexe, plus il est difficile à personnaliser et plus les risques et les coûts augmentent. Le DPB avoue ne pas avoir été en mesure d’estimer le prix de la personnalisation du futur système alors que cet aspect a grevé le projet Phénix. Finalement, pour bien fonctionner, tout nouveau système ne devrait pas être lancé avant que les erreurs de Phénix aient été corrigées, avertit le DPB.

Bref, les risques financiers sont réels et on ne sait finalement pas si le prix par employé d’un nouveau système serait inférieur à celui d’un Phénix revu et amélioré. Le DPB, Yves Giroux, reconnaît qu’il est difficile d’estimer ce dernier en ce moment. En fait, « pour les besoins du rapport, on suppose également que tous les aspects du remplacement sont réalisés avec succès, dans les délais prescrits et selon le budget alloué », écrit-il. Vu le contexte, « il s’agit d’un projet à risque élevé ».

Son rapport reste utile pour les parlementaires car, en ayant en main le coût par employé de systèmes similaires utilisés par des gouvernements de taille comparable, ils pourront juger si la solution choisie par le gouvernement est la bonne, y compris sur le plan financier. Ils devront être aux aguets cependant. La présidente du Conseil du Trésor, Joyce Murray, a rappelé que le gouvernement veut remplacer Phénix, qu’il travaille sur des projets pilotes avec des fournisseurs potentiels, mais qu’il est trop tôt pour discuter de la facture.

Le gouvernement fédéral ne peut se permettre un second échec. Il doit à ses employés de réussir et, pour cela, démontrer qu’il a retenu les leçons données par le vérificateur général. Le boulet politique que constitue Phénix ne doit pas obscurcir son analyse. Le meilleur système doit être choisi, peu importe son nom.