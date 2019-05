La force d’inertie

Tant pis pour les Peter Simons et Pierre Karl Péladeau qui se démènent au Québec pour tenir tête à leurs concurrents américains qui offrent en ligne des biens ou des services numériques. Le gouvernement Trudeau reste sur ses positions. Pas question d’exiger des plateformes étrangères qu’elles collectent la TPS lorsqu’elles vendent leurs produits au Canada.

Le dernier rapport du Bureau du vérificateur général (BVG), publié mardi à Ottawa, est pourtant sans appel. Bien qu’il ne puisse dicter au gouvernement sa politique fiscale en matière de commerce électronique, le BVG fait la démonstration de l’iniquité de la politique actuelle pour les entreprises canadiennes et de son impact négatif sur l’assiette fiscale fédérale.

Selon les estimations du BVG, « les pertes de recettes de la TPS sur les produits et services numériques vendus de l’étranger au Canada se chiffraient à 169 millions de dollars en 2017 ». On peut présumer que la facture est aujourd’hui plus salée puisque ce genre d’achats en ligne ne fait que croître.

Le BVG cite le ministère fédéral des Finances qui conclut lui-même que ce régime fiscal à deux vitesses peut avoir découragé des investissements étrangers au pays et avoir incité des entreprises canadiennes à délocaliser leurs services pour ne pas avoir à percevoir la TPS.

On est face à une véritable incurie et les raisons offertes pour justifier cette inaction laissent pantois. En conférence de presse, la ministre du Revenu, Diane Lebouthillier, a réitéré la position du « premier ministre [Justin Trudeau] et [de ses] collègues responsables du dossier » et qui s’opposent à toute nouvelle taxation des achats de services numériques auprès de fournisseurs étrangers.

« Nos ressources d’observation à l’heure actuelle sont vraiment concentrées sur ce qui est le plus rentable [pour] l’Agence du revenu. Et je l’ai déjà mentionné, je vais travailler beaucoup plus dans le sens de m’attaquer aux gros poissons que de m’attaquer aux contribuables, aux petits consommateurs », a-t-elle ajouté.

Elle se réfugie aussi derrière les discussions sur l’encadrement du commerce en ligne qui se poursuivent à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Pourtant, le rapport le dit bien. Les fonctionnaires de l’ARC ont participé à l’élaboration des lignes directrices de l’OCDE, mais ils sont incapables de les mettre en vigueur parce que la loi actuelle ne le leur permet pas. La ministre réplique qu’il faut appliquer la loi qu’on a, comme si elle ne faisait pas partie d’un gouvernement ayant le pouvoir de la changer. Et ces discussions, il ne suffit pas d’y participer, encore faut-il y donner suite.

Une enquête de l’OCDE auprès de pays imposant une taxe de vente met en relief le retard du Canada en matière de taxation des achats de biens faits sur les plateformes étrangères. Sur les 60 pays qui ont répondu, seulement deux comptaient toujours sur la déclaration volontaire et le versement des taxes de vente par les consommateurs, le contraire de ce que recommande l’organisation pour assurer la neutralité fiscale. On comprend pourquoi. Cela est inefficace. Au Canada, seulement 524 formulaires de ce genre ont été soumis en 2017-2018. Une farce quand on sait que, cette année-là, 46 millions de paquets de petites valeurs ont été livrés par messagerie depuis l’étranger, selon Statistique Canada.

Les libéraux disent vouloir s’attaquer aux « gros poissons » qui évitent le fisc, mais ils laissent sans sourciller les requins étrangers accaparer une part du marché canadien sans verser un rond au trésor fédéral. Que des investissements et des emplois soient mis en péril au Canada n’arrive pas, à entendre Mme Lebouthillier, à infléchir son chef et ses collègues. C’est le règne de l’absurde.

Nous payons tous pour cet entêtement. Le Québec exige depuis le 1er janvier que les plateformes étrangères faisant affaire sur son territoire perçoivent la TPS. Cela lui a permis d’engranger 15,5 millions de dollars en seulement trois mois. Imaginez ce que cela représenterait à l’échelle fédérale. Mais pour éviter de perdre quelques votes — on ne voit pas d’autres raisons, le gouvernement Trudeau se prive de millions en revenus, alors qu’il traîne toujours un déficit, et il offre du même coup un plantureux cadeau fiscal à des entreprises qui ne contribuent pas à l’économie locale. C’est une honte.