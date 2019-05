L’école numérique: technophilie à l’aveugle

Avec le même enthousiasme, le gouvernement caquiste poursuit le plan d’action numérique en éducation du gouvernement libéral en confirmant l’injection de 1,2 milliard en cinq ans pour doter les salles de classe de nouvelles technologies. L’argent est là, mais la réflexion, elle, semble cruellement manquer.

À l’occasion du 7e Sommet du numérique en éducation, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a dévoilé le Cadre de référence de la compétence numérique, un document de 32 pages qui, fidèle à « l’approche par compétences » chère à certains théoriciens de l’éducation, tente de définir la « compétence numérique » comme un « savoir-agir complexe » très XXIe siècle, mais en constante évolution. « Or, les situations de demain ne peuvent être envisagées : la compétence numérique doit être pensée de façon suffisamment souple et adaptative pour éviter que des innovations technologiques ou de nouvelles ressources numériques n’en compromettent la validité. » Si ce sabir n’est pas d’une exemplaire limpidité, on peut noter que la compétence numérique ne comporte pas moins de douze dimensions, dont « adopter une perspective de développement personnel et professionnel avec le numérique dans une posture d’autonomisation » ou encore « mettre à profit le numérique en tant que vecteur d’inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés ».

Nous ne retiendrons des douze dimensions que la première qui, même si elle est laborieusement exprimée, porte sur une préoccupation réelle. Elle prône un comportement « éthique » sur les réseaux sociaux, qu’on pourrait résumer par la civilité, la prise de conscience des effets sur la santé tant physique que psychologique et la sensibilisation à la marchandisation des renseignements personnels.

Téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, autant d’écrans de toute sorte, les jeunes sont déjà entourés d’une pléthore d’outils technologiques qu’ils maîtrisent avec facilité, parce que ceux-ci sont conçus justement pour qu’on en apprenne le fonctionnement sans effort, de façon « conviviale », sans même avoir l’impression d’apprendre quoi que ce soit, d’ailleurs. Cette ubiquité technologique, on veut la reproduire à l’école pour former un « citoyen numérique » ou, plus prosaïquement, pour intéresser les jeunes à des matières dont l’aridité les rebuterait.

Omniprésente à ce Sommet du numérique en éducation, toute une industrie de la « pédagogie numérique » s’est développée pour répondre aux commandes des écoles. Elle propose notamment des logiciels d’apprentissage bâtis comme des jeux vidéo, sans parler des applications des géants comme Google Classroom et Microsoft Classroom.

Il ne s’agit pas d’arrêter le progrès, même s’il peut être bêtement technique, et de dresser une opposition de principe à l’utilisation des technologies de l’information à l’école. Mais on devrait en faire une évaluation rigoureuse, car on n’en connaît pas l’efficacité ainsi que les aspects négatifs.

C’est d’autant plus important que de sérieux avertissements ont été lancés. Des pédiatres ont proposé de réduire le temps passé par les jeunes devant les jeux vidéo et les autres écrans, une pratique qui peut accroître les symptômes de trouble déficitaire d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), un fléau au Québec. Par ailleurs, les cas de cyberdépendance se multiplient, sans parler des problèmes d’attention et des difficultés de lecture que la présence devant les écrans semble entraîner.

Au lieu de succomber à une aveugle technophilie, le gouvernement Legault devrait étayer ce recours tous azimuts aux écrans à l’école et démontrer qu’il est compatible avec un objectif fondamental du système d’éducation qui est de former des têtes bien faites.